2 сентября
Красноярск
73.58
 
€ 88.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Оборот красноярских кафе и ресторанов упал почти на 70%

Главная Экономика
Красноярск
13:20 2 Сентября 2020
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярскстат опубликовал финансовые показатели ресторанов, столовых, баров и кафе в крае за первое полугодие 2020-го. 

По данным аналитиков, в январе, феврале и марте оборот общепита превысил 2,4 млрд рублей. Из-за волны коронавируса в апреле этот показатель просел до 1,2 млрд рублей. В мае, июне и июле - до 1,3 млрд рублей. Цифры исчисляются за каждый месяц отдельно. 

За год оборот снизился на 54,4%. Статистики назвали самые неблагоприятные для бизнеса месяцы. Для сравнения, с января по июль 2020 года денежный оборот в общепите упал на 69,1% по сравнению в тем же периодом прошлого года. 

Напомним, кафе и рестораны в крае начали полноценно принимать посетителей с 28 августа. В самый пик распространения коронавирусной инфекции они работали только на доставку. После перехода ко второму этапу снятия ограничения общепиту разрешили открыть летние террасы и веранды. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский край на пути к доступному туризму и цифровому развитию

Красноярский край на пути к доступному туризму и цифровому развитию

27 Августа 2020 г.
Прошло очередное совещание, посвященное нацпроектам
Новости Красноярска: Субсидируемые рейсы по 15 направлениям из Красноярска запустят с сентября

Субсидируемые рейсы по 15 направлениям из Красноярска запустят с сентября

27 Августа 2020 г.
Билеты будут стоить от четырех до 11 тысяч рублей
Новости Красноярска: Сельские жители задолжали левобережному оператору более 30 миллионов за вывоз мусора

Сельские жители задолжали левобережному оператору более 30 миллионов за вывоз мусора

26 Августа 2020 г.
Лидирует Емельяново
Новости Красноярска: В Красноярске сожгли санкционный европейский сыр

В Красноярске сожгли санкционный европейский сыр

25 Августа 2020 г.
Запрещенным к ввозу продуктом торговали на городском рынке
Новости Красноярска: Красноярский край вошел в число регионов с самым значительным дефицитом бюджета

Красноярский край вошел в число регионов с самым значительным дефицитом бюджета

25 Августа 2020 г.
Из-за пандемии в 47 субъектах расходы превышают доходы
Новости Красноярска: В Красноярском крае растет популярность ипотечных кредитов

В Красноярском крае растет популярность ипотечных кредитов

24 Августа 2020 г.
Регион на 24-м месте
Новости компаний
01/09
С 1 сентября в Норильске стартует акция Сбербанка и Mastercard «С Masterсard поездки дешевле!»
28/08
СФУ упрочил позиции в международном рейтинге «Три миссии университета»
28/08
Красноярцы и жители края могут снять наличные без банкомата в отделениях почтовой связи
27/08
Красноярец остался без машины Land Cruiser из-за накопленных долгов за воду и отопление
27/08
Школьную повседневность в трёх городах Красноярского края изменят участники образовательного проекта СГК
26/08
Зеленая дружина СГК украсила рябинами насосную станцию на берегу Енисея
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский край бьет собственные рекорды по сбору зерна

Красноярский край бьет собственные рекорды по сбору зерна

28 Августа 2020 г.
В регионе идет уборочная кампания
Новости Красноярска: Дачник устроил онлайн-распродажу овощей на ул. Щорса в Красноярске

Дачник устроил онлайн-распродажу овощей на ул. Щорса в Красноярске

28 Августа 2020 г.
Овощи оставил на прилавке, а оплату попросил переводить на карту
Новости Красноярска: В августе зараженных коронавирусом в крае стало на 28% больше

В августе зараженных коронавирусом в крае стало на 28% больше

1 Сентября 2020 г.
Краевой центр по числу инфицированных занимает первое место в Сибири
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru