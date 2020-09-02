Оборот красноярских кафе и ресторанов упал почти на 70%

Красноярскстат опубликовал финансовые показатели ресторанов, столовых, баров и кафе в крае за первое полугодие 2020-го.

По данным аналитиков, в январе, феврале и марте оборот общепита превысил 2,4 млрд рублей. Из-за волны коронавируса в апреле этот показатель просел до 1,2 млрд рублей. В мае, июне и июле - до 1,3 млрд рублей. Цифры исчисляются за каждый месяц отдельно.

За год оборот снизился на 54,4%. Статистики назвали самые неблагоприятные для бизнеса месяцы. Для сравнения, с января по июль 2020 года денежный оборот в общепите упал на 69,1% по сравнению в тем же периодом прошлого года.

Напомним, кафе и рестораны в крае начали полноценно принимать посетителей с 28 августа. В самый пик распространения коронавирусной инфекции они работали только на доставку. После перехода ко второму этапу снятия ограничения общепиту разрешили открыть летние террасы и веранды.