Красноярский край на пути к доступному туризму и цифровому развитию

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел онлайн-совещание, посвященное реализации нацпроектов в Красноярском крае и других регионах Сибири. Особая роль была отведена актуальным вопросам цифрового развития, культуры, спорта и туризма.

По словам губернатора края Александра Усса, регион одним из первых в стране начал создавать центры управления (ЦУР), специалисты которых будут обрабатывать все виды обращений жителей к органам власти. В частности, в крае недавно запустили цифровую платформу «Активный гражданин» - она позволит обычным людям принимать участие в развитии своих территорий, а также совместно с чиновниками решать наболевшие проблемы. Главная цель определена самим нацпроектом - регионам необходимо повысить уровень цифровой зрелости, в том числе в госуправлении. Оно должно быть эффективным, открытым, удобным, прозрачным и ориентированным на интересы общества.

Еще одна тема, обсуждаемая на совещании, была посвящена туризму. Красноярский край начал реализацию нацпроекта с запуска круизных направлений.

«В этом году впервые запущен круиз «Енисейская экспедиция» на модернизированном четырехпалубном теплоходе «Максим Горький». Началось строительство двух судов – «Виктор Астафьев» и «Андрей Дубенский. Ввод в эксплуатацию судов позволит удовлетворить нарастающий интерес туристов к круизам по сибирским рекам», - говорилось на совещании.

Сибирский федеральный округ предложили разделить на туристические макротерритории. В них войдут Красноярский край, Новосибирская, Омская, Томская области, республики Хакасия и Тыва. Общими усилиями можно запустить в Сибири доступный круглогодичный отдых, посчитали участники совещания.