Обещанные краевым правительством субсидируемые рейсы по 15 направлениям из Красноярска запустят с сентября. Федеральное агентство воздушного транспорта завершило прием заявок от авиаперевозчиков. Минтранс рассмотрит предложения авиакомпаний и определит победителей. Предпочтение отдадут тем, кто использует современные самолеты не старше 11 лет. Перевозчики смогут обслуживать пассажиров по льготным тарифам, а затраты компенсирует федеральный бюджет.

По программе господдержки авиаперевозчики будут осуществлять полеты до Полярного, Нового Уренгоя, Горно-Алтайска, Усть-Илимска, Магадана, Уфы, Омска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ, Благовещенска, Нерюнгри, Абакана, Барнаула и Ноябрьска.

«Эти рейсы позволят повысить уровень связанности нашего региона с другими субъектами РФ, а также дадут возможность и жителям края, и гостям региона путешествовать по специальному субсидированному тарифу», - отметил заместитель министра транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.

Стоимость билетов в один конец составит от четырех до 11 тысяч рублей.