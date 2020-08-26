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Сельские жители задолжали левобережному оператору более 30 миллионов за вывоз мусора

Главная Экономика
Красноярск
14:06 26 Августа 2020
долги, мусор, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В списке «долговых миллионеров» на конец июля 2020 года лидируют Емельяново, Памяти 13 борцов, Еловое, Солонцы, Большая Мурта и Сухобузимское.

Как поясняют специалисты «Красноярской рециклинговой компании», средняя собираемость платежей за обращение с ТКО в сельской местности левобережной технологической зоны на конец июля составляла 77,8%. В разбивке по районам самые лучшие показатели у Сухобузимского – 85,06%. Немного отстаёт Большемуртинский – 84,04%, а вот Емельяновский находится на последней строчке рейтинга плательщиков – 72,9%.

Емельяновский район вообще стал устойчивым антилидером по части платежей. В некоторых посёлках, например, в Серебряково и Таскино,  собираемость не дотягивает и до половины сумм от выставленных счетов, а в посёлке Кача оплачено и того меньше – 27,98%. Не отличается платёжной дисциплиной и сам районный центр, посёлок Емельяново, где задолженность превышает 3 миллиона рублей.

Самые ответственные плательщики Емельяновского района – в посёлках Гладкое, Никольское, Погорелка, Барабаново, Совхоз «Сибиряк», Сухая, Еловое. Здесь оплачено более 90% выставленных счетов.

Меньше всех по сельским территориям задолжал за обращение с ТКО Большемуртинский район, однако сумма всё равно внушительная – более 5,8 миллиона рублей. Доля районного центра в этом долге – более 1,7 млн.   Юксеево, Лапино и Бартат должны на сегодняшний день более чем по 200 тысяч, Таловка – более 300, а лидирует по неплатежам Предивинск – более 500 тысяч рублей.  В целом хорошие показатели собираемости у Бартатского, Верх-Казанского, Таловского и Ентаульского сельсоветов.

В Сухобузимском  районе общая задолженность перед региональным оператором – более 8,5 млн рублей, доля районного центра в этой сумме – почти 1,8 млн. Тем не менее, из трёх районов здесь самая высокая собираемость платежей, «отличники» – Миндерлинский и Шилинский сельсоветы, хотя в «столичных» сёлах Миндерла и Шила задолженность составляет 699 и 660 тысяч соответственно. Однако жители Атаманово должны за вывоз мусора ещё больше – почти 850 тысяч.

– На сегодняшний день общая сумма задолженности сельчан перед оператором превышает 30 миллионов рублей, – говорит исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким. – При этом в каждом районе есть сёла и деревни, где долгов практически нет. Судя по информации call-центра компании, особых претензий к работе оператора и подрядчиков у сельчан нет, все текущие вопросы решаются оперативно, мусор вывозят по графику. Однако почему-то люди считают возможным не оплачивать услугу, копят долги. Напомню, что в итоге эти задолженности всё равно будут взысканы – но уже в судебном порядке, с дополнительными расходами на судебные издержки.

В КРК отметили, что если сумма долга по оплате услуг регионального оператора стала неподъёмной для личного бюджета, вам пойдут навстречу и оформят рассрочку платежа. Для этого нужно обратиться в компанию на многоканальный телефон регионального оператора по номеру: 8 800 – 355 – 56 -37, либо оставить обращение на сайте компании www.kras-tko.ru.

СПРАВКА

Емельяновский район

13 сельских советов, 64 населенных пункта. Выставлено 24 445 счетов, за июль начислено 4 110 275,53 рубля. Средний процент сбора – 72,90%, средний долг на один лицевой счёт – 660 руб.

Большемуртинский  район

12 сельских советов, 38 населенных пунктов. Выставлено 7480 счетов, за июль начислено 1 350 344,15 рубля. Средний процент сбора – 84,04%, средний долг на один лицевой счёт – 900 руб.

Сухобузимский  район

9 сельских советов, 35 населенных пунктов. Выставлено 8943 счёта, за июль начислено 1 606 474,42 рубля. Средний процент сбора – 85,06%, средний долг на один лицевой счёт – 1000 руб.

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