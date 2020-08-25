Красноярский край вошел в число регионов с самым значительным дефицитом бюджета

Красноярский край оказался на 12 месте среди регионов с самым значительным объемом дефицита консолидированного бюджета. По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, расходы краевой казны на 1 июля 2020 года превышают доходы на 5,59 млрд рублей.

Поступления в бюджет составили 135,4 млрд рублей, в то время как потрачено 140,9 млрд. Федеральное правительство безвозмездно направило в регион 15,15 млрд рублей, что составило 11% в расходах консолидированного бюджета

Аналитики отмечают, что из-за пандемии коронавируса размеры дефицита бюджета резко возросли даже у богатых регионов. Так, в Москве дефицит казны составил 160 млрд рублей, в Свердловской области 17 млрд, в Челябинской области – 10 млрд. Общий дефицит региональных бюджетов превысил 213 млрд рублей.

Избежать дефицита удалось Сахалинской области (профицит 43 млрд рублей) и Ханты-Мансийской АО (профицит 38 млрд рублей).