25 августа
Красноярск
погода +17 °C
74.51
 
€ 88.06
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский край вошел в число регионов с самым значительным дефицитом бюджета

Главная Экономика
Красноярск
16:55 25 Августа 2020
бюджет, рейтинг, доход
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярский край оказался на 12 месте среди регионов с самым значительным объемом дефицита консолидированного бюджета. По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, расходы краевой казны на 1 июля 2020 года превышают доходы на 5,59 млрд рублей.

Поступления в бюджет составили 135,4 млрд рублей, в то время как потрачено 140,9 млрд. Федеральное правительство безвозмездно направило в регион 15,15 млрд рублей, что составило 11% в расходах консолидированного бюджета

Аналитики отмечают, что из-за пандемии коронавируса размеры дефицита бюджета резко возросли даже у богатых регионов. Так, в Москве дефицит казны составил 160 млрд рублей, в Свердловской области 17 млрд, в Челябинской области – 10 млрд. Общий дефицит региональных бюджетов превысил 213 млрд рублей.

Избежать дефицита удалось Сахалинской области (профицит 43 млрд рублей) и Ханты-Мансийской АО (профицит 38 млрд рублей).

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске сожгли санкционный европейский сыр

В Красноярске сожгли санкционный европейский сыр

25 Августа 2020 г.
Запрещенным к ввозу продуктом торговали на городском рынке
Новости Красноярска: В Красноярском крае растет популярность ипотечных кредитов

В Красноярском крае растет популярность ипотечных кредитов

24 Августа 2020 г.
Регион на 24-м месте
Новости Красноярска: Рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» потвердило умеренно высокую кредитоспособность Красноярска

Рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» потвердило умеренно высокую кредитоспособность Красноярска

24 Августа 2020 г.
Аналитики считают бюджет города финансово надежным
Новости Красноярска: Ректоры красноярских вузов отчитались о доходах за 2019 год

Ректоры красноярских вузов отчитались о доходах за 2019 год

21 Августа 2020 г.
Министерство науки и высшего образования России опубликовало данные
Новости Красноярска: Краевым предприятиям помогут организовать временные места для красноярцев в «зоне риска»

Краевым предприятиям помогут организовать временные места для красноярцев в «зоне риска»

21 Августа 2020 г.
На эти цели выделено 100 млн рублей
Новости Красноярска: Раскрыты доходы вице-мэров Красноярска и глав районов

Раскрыты доходы вице-мэров Красноярска и глав районов

20 Августа 2020 г.
Никто не получает меньше 2 млн рублей в год
Новости компаний
21/08
Обновление Перевала на «Столбах»
20/08
В почтовых отделениях Красноярского края водители оплатили более 16 тыс. штрафов
19/08
ГК «Монолитхолдинг» ввела в эксплуатацию и заселила первый дом, построенный по эскроу-счетам
17/08
Компания АО «Сибагропромстрой» вошла в национальный проект
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские депутаты-единороссы нелегально заработали 169 млн рублей на контрактах с «Роснефтью»

Красноярские депутаты-единороссы нелегально заработали 169 млн рублей на контрактах с «Роснефтью»

21 Августа 2020 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Новости Красноярска: На остановках электричек в Красноярске установили QR-коды с лайфхаками для пассажиров

На остановках электричек в Красноярске установили QR-коды с лайфхаками для пассажиров

25 Августа 2020 г.
Собраны полезные советы и правила безопасности на железной дороге
Новости Красноярска: Жители Покровки и Взлетки станутся без холодной воды в понедельник

Жители Покровки и Взлетки станутся без холодной воды в понедельник

21 Августа 2020 г.
Отключение связано с ремонтом водопровода на ул. Березина
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru