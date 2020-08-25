В Красноярске сожгли санкционный европейский сыр

На одном из рынков Красноярска у бизнесмена нашли санкционный сыр из Германии, Финляндии и Германии. Этот продукт запрещено ввозить в Россию. Продажа европейского сыра также не разрешена. Об этом рассказали в пресс-службе красноярской таможни.

Во время проверки таможенники и представители Россельхознадзора обнаружили на прилавке красноярского бизнесмена сыр без маркировки.

«Специалисты изъяли у индивидуального предпринимателя санкционные сыры и сыр, не имеющий маркировку производителя, общим весом 49 кг», - отметили в ведомстве.

В итоге продукцию сожгли на одном из полигонов.

Это не первый случай продажи санкционных сыров в Красноярске. В прошлом году суд заблокировал сайт, где можно было купить различные виды запрещенных к ввозу в Россию продуктов: «Камамбер», «Маасдам Фрико», «Бри», «Дор блю», «Филадельфия», «Фоль Эпи», «Амадеус» и другие.

Фото: красноярская таможня