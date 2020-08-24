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В Красноярском крае растет популярность ипотечных кредитов

Главная Экономика
Красноярск
14:57 24 Августа 2020
ипотека, красноярск, жилье, недвижимость
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Эксперты РИА «Рейтинг» составили список регионов по развитию ипотечных кредитов. Красноярский край на 24-м месте из 85 субъектов – здесь около 20 человек из тысячи взяли кредит на покупку жилья. Этот показатель ненамного превышает общероссийский – 17 человек. По сравнению с 2019-м годом динамика выдачи ипотек в крае увеличилась на 7,9%. Средний размер кредитов на жилье – 2,1 млн рублей.

«При составлении рейтинга аналитики использовали соотношение числа выданные кредитов с 1 июля 2019-го по 1 июля 2020-го года к численности экономически активного населения», - отмечают статистики.

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где кредит получили более 30 человек из тысячи. Среди сибирских регионов Красноярский край второй после Новосибирской области (8-е место).

Последние строчки в списке у Ингушетии, где ипотека не пользуется особой популярностью. Аналитики пришли к выводу, что северокавказские регионы реже остальных россиян обращаются в банки за кредитами на жилье.

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