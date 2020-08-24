В Красноярском крае растет популярность ипотечных кредитов

Эксперты РИА «Рейтинг» составили список регионов по развитию ипотечных кредитов. Красноярский край на 24-м месте из 85 субъектов – здесь около 20 человек из тысячи взяли кредит на покупку жилья. Этот показатель ненамного превышает общероссийский – 17 человек. По сравнению с 2019-м годом динамика выдачи ипотек в крае увеличилась на 7,9%. Средний размер кредитов на жилье – 2,1 млн рублей.

«При составлении рейтинга аналитики использовали соотношение числа выданные кредитов с 1 июля 2019-го по 1 июля 2020-го года к численности экономически активного населения», - отмечают статистики.

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где кредит получили более 30 человек из тысячи. Среди сибирских регионов Красноярский край второй после Новосибирской области (8-е место).

Последние строчки в списке у Ингушетии, где ипотека не пользуется особой популярностью. Аналитики пришли к выводу, что северокавказские регионы реже остальных россиян обращаются в банки за кредитами на жилье.