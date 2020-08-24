Рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» потвердило умеренно высокую кредитоспособность Красноярска

Рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Красноярска по национальной шкале на уровне ruА- со стабильным прогнозом. Это значит, что город имеет умеренно высокую кредитоспособность и является финансово надежным, бюджет высоколиквидный и устойчивый.

Эксперты отмечают надежность и развитость промышленного сектора Красноярска – это главные налогоплательщики, которые стабильно пополняют городскую казну налоговыми платежами. Еще один плюс – низкий уровень безработицы и высокая средняя зарплата по городу, социальная направленность бюджета.

«Сохранение уровня рейтинга со стабильным прогнозом отражает ожидания экспертов относительно способности города поддерживать показатели сбалансированности бюджета, осуществлять взвешенную долговую политику несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса на показатели бюджета текущего года»,- отметили в пресс-службе администрации города.

Отметим, что Банк России, Минфин и Московская биржа учитывают рейтинги «Эксперт РА» при проведении конкурсов и тендеров. Данные аналитиков также запрашиваю банки, старховщики и пенсионные фонды.