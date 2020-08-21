21 августа
Красноярск
73.77
 
€ 87.43
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ректоры красноярских вузов отчитались о доходах за 2019 год

Главная Экономика
Красноярск
15:28 21 Августа 2020
вузы, ректор, доход, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Министерство науки и высшего образования России опубликовало декларации о доходах ректоров вузов. Так, в 2019 году ректор СибГУ им. Решетнева Эдхам Акбулатов заработал 3,5 млн рублей. В собственности у бывшего мэра Красноярска земельный участок площадью 812 «квадратов», доля в квартире, а также автомобиль Volkswagen. На супругу записана доля в квартире, она заработала 196 тысяч рублей.

Ректор СФУ Максим Румянцев задекларировал доход в 2,9 млн рублей, а его супруга – в 500 тысяч рублей. Руководителю крупнейшего вуза города принадлежит квартира площадью 81,3 «квадрата». На двоих из трех детей записаны доли в квартире.

Также в отчете опубликована декларация президента СФУ Александра Усса. О его доходах Sibnovosti.ru писали ранее. Губернатор в 2019 году заработал 22,5 млн рублей. В собственности у Усса – жилой дом площадью 324 кв. м., четыре земельных участка, столько же дачных домов, а также автомобиль Range Rover Land Rover. Его супруга задекларировала 17 млн рублей.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Краевым предприятиям помогут организовать временные места для красноярцев в «зоне риска»

Краевым предприятиям помогут организовать временные места для красноярцев в «зоне риска»

21 Августа 2020 г.
На эти цели выделено 100 млн рублей
Новости Красноярска: Раскрыты доходы вице-мэров Красноярска и глав районов

Раскрыты доходы вице-мэров Красноярска и глав районов

20 Августа 2020 г.
Никто не получает меньше 2 млн рублей в год
Новости Красноярска: 11 тысяч красноярцев нашли новую работу во время пандемии COVID-19

11 тысяч красноярцев нашли новую работу во время пандемии COVID-19

19 Августа 2020 г.
В крае уверены, что рынок труда возвращается в привычное русло
Новости Красноярска: Субсидированные авиарейсы откроют на 15 направлениях из Красноярска

Субсидированные авиарейсы откроют на 15 направлениях из Красноярска

19 Августа 2020 г.
Билеты на них будут стоить дешевле
Новости Красноярска: В СФУ выявили нарушения по закупкам на 1 млрд рублей

В СФУ выявили нарушения по закупкам на 1 млрд рублей

18 Августа 2020 г.
Проверку проводила Счетная палата
Новости Красноярска: В банках Красноярского края стало меньше фальшивых денег

В банках Красноярского края стало меньше фальшивых денег

17 Августа 2020 г.
Это данные за 2-й квартал 2020-го года
Новости компаний
21/08
Обновление Перевала на «Столбах»
20/08
В почтовых отделениях Красноярского края водители оплатили более 16 тыс. штрафов
19/08
ГК «Монолитхолдинг» ввела в эксплуатацию и заселила первый дом, построенный по эскроу-счетам
17/08
Компания АО «Сибагропромстрой» вошла в национальный проект
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Еще семь человек в крае стали жертвами коронавируса

Еще семь человек в крае стали жертвами коронавируса

21 Августа 2020 г.
В регионе уже 410 погибших от инфекции
Новости Красноярска: ​Работы по благоустройству 8 красноярских скверов должны завершиться уже на следующей неделе

​Работы по благоустройству 8 красноярских скверов должны завершиться уже на следующей неделе

21 Августа 2020 г.
Работы выполнены на 70,1%
Новости Красноярска: Красноярцы отравились после похода «Ром Бабу»

Красноярцы отравились после похода «Ром Бабу»

18 Августа 2020 г.
В больницу обратились 13 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru