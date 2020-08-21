Ректоры красноярских вузов отчитались о доходах за 2019 год

Министерство науки и высшего образования России опубликовало декларации о доходах ректоров вузов. Так, в 2019 году ректор СибГУ им. Решетнева Эдхам Акбулатов заработал 3,5 млн рублей. В собственности у бывшего мэра Красноярска земельный участок площадью 812 «квадратов», доля в квартире, а также автомобиль Volkswagen. На супругу записана доля в квартире, она заработала 196 тысяч рублей.

Ректор СФУ Максим Румянцев задекларировал доход в 2,9 млн рублей, а его супруга – в 500 тысяч рублей. Руководителю крупнейшего вуза города принадлежит квартира площадью 81,3 «квадрата». На двоих из трех детей записаны доли в квартире.

Также в отчете опубликована декларация президента СФУ Александра Усса. О его доходах Sibnovosti.ru писали ранее. Губернатор в 2019 году заработал 22,5 млн рублей. В собственности у Усса – жилой дом площадью 324 кв. м., четыре земельных участка, столько же дачных домов, а также автомобиль Range Rover Land Rover. Его супруга задекларировала 17 млн рублей.