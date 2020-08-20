Раскрыты доходы вице-мэров Красноярска и глав районов

Вице-мэры Красноярска и главы районных администраций города опубликовали декларации о доходах и имуществе за 2019 год. Никто из высокопоставленных чиновников красноярской мэрии не получает меньше 2 млн рублей в год.

Самым состоятельным оказался глава администрации Октябрьского района Геннадий Гартман. Его доход за 2019 год составил 5,2 млн рублей. В его собственности земельный участок в 10 соток, дом на 132 «квадрата», две небольшие квартиры и нежилое помещение. Геннадий Гартман ездит на автомобили Mazda CX-5 и имеет автопарке ретро-мотоцикл ИЖ 49.

Первый заместитель главы города Владислав Логинов задекларировал доход в 2,78 млн рублей. Его жена в 2019 году заработала 1,4 млн рублей. В собственности первого вице-мэра три участка, дом в 238 квадратных метров, мотоцикл BMW К 1600 GTL, внедорожник Range Rover Sport, моторная лодка и прицеп. На жену записана квартира в 102 квадратных метра. Детям в равных долях принадлежит квартира в 53 квадратных метра.

Вице-мэр Алексей Давыдов отчитался о доходе в 2,54 млн рублей за 2019 год. Его супруга заработала 184 тысячи рублей. В собственности семейной пары несколько земельных участков, доли в квартирах. Давыдову принадлежит квартира в 57 квадратных метров. На жену записан кроссовер Lexus NX200T. На ребенка - жилой дом в 170 квадратных метров.

Еще один заместитель главы города Олег Животов задекларировал доход 2,2 млн рублей. Больше миллиона заработала в 2019 году его жена. В собственности супругов две квартиры, 16 соток земли и дом в 100 квадратных метров. Жене принадлежат два автомобиля Subaru Outback и Mercedes-Benz GLC 250.

Глава администрации Ленинского района Андрей Бардаев в декларации за 2019 год отчитался о доходе в 3,2 млн рублей. Руководитель Центрального района Вадим Войцеховский указал в отчетной документации доход в 3 млн рублей. Глава Советского района Дмитрий Дмитриев заработал 2,8 млн рублей. Глава Кировского района Елена Ланина задекларировала 2,3 млн рублей, а руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук — 2,2 млн рублей.