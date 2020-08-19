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11 тысяч красноярцев нашли новую работу во время пандемии COVID-19

Главная Экономика
Красноярск
15:25 19 Августа 2020
работа, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевой службе занятости рассказали о ситуации на рынке труда после пандемии коронавируса. Так, с начала года в регионе постоянную работу нашли 27 тысяч человек, из них около 11 тысяч – во время режима самоизоляции. Специалисты уверены, что рынок труда постепенно оживает после четырехмесячного застоя.

«По динамике трудоустройства на постоянную работу можно судить о том, что рынок труда постепенно возвращается в привычное русло. Так, до пандемии еженедельно находили работу порядка 1,2 тысячи человек. Затем с конца марта до июньских праздников показатели трудоустройства на постоянную работу составили около 550 человек в неделю. С середины июня число нашедших работу стало постепенно увеличиваться и стремиться к привычным цифрам – почти тысяча человек в неделю», – прокомментировал руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

Каждый второй соискатель в крае во время пандемии нашел работу в первые десять дней после обращения.

В агентстве назвали самые популярные сегодня сферы для трудоустройства: сельское и лесное хозяйства, обрабатывающие производства, а также здравоохранение. Нередко красноярцы находят работу в торговле, устраиваются водителями, бухгалтерами, медсестрами, трактористами, поварами и машинистами.

На данный момент в банке вакансий 55,6 тысячи предложений.

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