18 августа
Красноярск
73.61
 
€ 87.04
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В СФУ выявили нарушения по закупкам на 1 млрд рублей

Главная Экономика
Красноярск
15:17 18 Августа 2020
университет, палата, нарушения
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Счетная палата РФ выявила нарушения при проведении торгов в Сибирском федеральном университете. Проверка выявила 39 нарушений на сумму 1 млрд рублей, говорится в отчете ведомства.

По данным аудиторов, вуз принимал и оплачивал некачественные работы подрядчиков, в том числе и те, которые проводились с нарушением проектно-сметной документации. По некоторым контрактам сумма завышалась – всего на 9 млн рублей.

«Кроме того, несмотря на отставание от срока выполнения работ по объекту более чем на 16 месяцев, Университет не направил требования к подрядной организации об уплате пени», - рассказали в Счетной палате.

Палата пришла к выводам, что организация «недостаточно эффективно справилась с функцией заказчика».

В итоге информацию о результатах проверки пообещали направить в сам университет, Генпрокуратуру, Федеральную антимонопольную службу, в Совет Федерации и Госдуму, а также в профильные министерства.

В СФУ прокомментировали проверки аудиторов. Во-первых, вуз требует конкретики, сообщая, что из отчета неясно, по каким именно закупкам усматривается нарушение. На другие спорные моменты в СФУ ответили так:

«Средства в размере более 95% от общего объема выделенного финансирования были направлены на проведения конкурентных процедур в виде аукционов в электронной форме или отрытых конкурсов. При этом аудиторами к неконкурентным закупкам были отнесены результаты торговых процедур, на участие в которых поступила только одна заявка и, в соответствии с требованиями закона контракты были заключены с единственными участниками. Заключение контрактов с единственным поставщиком в данном случае не является нарушением законодательства о закупках».

Об отставании сдачи одного из объектов Универсиады - учебно-лабораторного корпуса – в вузе пояснили, что «требование об уплате неустойки предъявляется после того, как обязательство исполнено и объект будет сдан заказчику». Претензию заказчику пообещали направить после приемки.

Фото: yandex.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В банках Красноярского края стало меньше фальшивых денег

В банках Красноярского края стало меньше фальшивых денег

17 Августа 2020 г.
Это данные за 2-й квартал 2020-го года
Новости Красноярска: Сфера услуг в Красноярском крае просела на 16,7%

Сфера услуг в Красноярском крае просела на 16,7%

12 Августа 2020 г.
Оборот розничной торговли снизился на 8,7 %
Новости Красноярска: Коронавирус увеличил дефицит краевого бюджета на 8,7 млрд рублей

Коронавирус увеличил дефицит краевого бюджета на 8,7 млрд рублей

11 Августа 2020 г.
Министерство финансов подвело экономические итоги полугодия
Новости Красноярска: Сбербанк развивает сервис снятия наличных в кассах магазинов в более чем 100 селах Красноярского края

Сбербанк развивает сервис снятия наличных в кассах магазинов в более чем 100 селах Красноярского края

11 Августа 2020 г.
Сейчас сервис работает в 104 населенных пунктах
Новости Красноярска: Сбербанк выдаст кредит за 5 минут на кассе магазина

Сбербанк выдаст кредит за 5 минут на кассе магазина

6 Августа 2020 г.
Уже сегодня в Красноярском крае можно оформлять кредиты на кассах магазинов
Новости Красноярска: Долю организаций частной формы собственности в Красноярском крае признали приличной

Долю организаций частной формы собственности в Красноярском крае признали приличной

5 Августа 2020 г.
В правительстве обсудили частный бизнес и конкуренцию
Новости компаний
17/08
Компания АО «Сибагропромстрой» вошла в национальный проект
12/08
В честь «Дня строителя» ГК «Монолитхолдинг» предлагает выгодные цены на квартиры в «Преображенском»
11/08
Сбербанк развивает сервис снятия наличных в кассах магазинов в более чем 100 селах Красноярского края
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Ачинске ликвидировали пожар на глиноземном комбинате

В Ачинске ликвидировали пожар на глиноземном комбинате

13 Августа 2020 г.
На предприятии произошло загорание градирни ТЭЦ
Новости Красноярска: Красноярцев ждут пасмурные выходные

Красноярцев ждут пасмурные выходные

14 Августа 2020 г.
Воздух прогреется до +24°С
Новости Красноярска: В крае чиновнице отменили оправдательный приговор за взятки

В крае чиновнице отменили оправдательный приговор за взятки

13 Августа 2020 г.
Суд признал ее невиновной
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru