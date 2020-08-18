В СФУ выявили нарушения по закупкам на 1 млрд рублей

Счетная палата РФ выявила нарушения при проведении торгов в Сибирском федеральном университете. Проверка выявила 39 нарушений на сумму 1 млрд рублей, говорится в отчете ведомства.

По данным аудиторов, вуз принимал и оплачивал некачественные работы подрядчиков, в том числе и те, которые проводились с нарушением проектно-сметной документации. По некоторым контрактам сумма завышалась – всего на 9 млн рублей.

«Кроме того, несмотря на отставание от срока выполнения работ по объекту более чем на 16 месяцев, Университет не направил требования к подрядной организации об уплате пени», - рассказали в Счетной палате.

Палата пришла к выводам, что организация «недостаточно эффективно справилась с функцией заказчика».

В итоге информацию о результатах проверки пообещали направить в сам университет, Генпрокуратуру, Федеральную антимонопольную службу, в Совет Федерации и Госдуму, а также в профильные министерства.

В СФУ прокомментировали проверки аудиторов. Во-первых, вуз требует конкретики, сообщая, что из отчета неясно, по каким именно закупкам усматривается нарушение. На другие спорные моменты в СФУ ответили так:

«Средства в размере более 95% от общего объема выделенного финансирования были направлены на проведения конкурентных процедур в виде аукционов в электронной форме или отрытых конкурсов. При этом аудиторами к неконкурентным закупкам были отнесены результаты торговых процедур, на участие в которых поступила только одна заявка и, в соответствии с требованиями закона контракты были заключены с единственными участниками. Заключение контрактов с единственным поставщиком в данном случае не является нарушением законодательства о закупках».

Об отставании сдачи одного из объектов Универсиады - учебно-лабораторного корпуса – в вузе пояснили, что «требование об уплате неустойки предъявляется после того, как обязательство исполнено и объект будет сдан заказчику». Претензию заказчику пообещали направить после приемки.

Фото: yandex.ru