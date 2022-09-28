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Клиентам Сбера на проспекте Свободном стала доступна зарядная станция для электромобилей

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Красноярск
16:35 28 Сентября 2022
в красноярске, автомобиль, сбербанк, машина, машины, водитель
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Красноярский Сбер и «Россети Сибирь» открыли зарядную станцию для электромобилей на территории банка на проспекте Свободном, 46 – теперь клиенты смогут зарядить свое транспортное средство менее чем за час. 

Данная точка зарядки разработана отечественными специалистами на Зеленодольском заводе в Казани. Она адаптирована под европейские и азиатские автомобильные разъемы и может заряжать в сутки до десятка аккумуляторов. Все больше жителей Красноярского края отдают предпочтение экологичному виду транспорта – по официальным данным в регионе зарегистрировано более пятисот электромобилей. 

Клиентам Сбера на проспекте Свободном стала доступна зарядная станция для электромобилей

Установка электронной зарядной станции на территории банка – часть многогранной ESG-стратегии, внедряемой в деятельность Сбера. Благодаря подобным социальным и экологическим инициативам все больше клиентов Сбербанка могут без ограничений воспользоваться предлагаемыми услугами.


Наталья Витковская, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка:

«Интерграция ESG в бизнес-стратегию Сбера уже давно стала стандартом работы в регионе. Мы с радостью откликнулись поучаствовать в совместном проекте «Россети Сибирь» по установке зарядной станции на территории банка. Для наших клиентов – это возможность сэкономить время и получить полный комплекс услуг: зарядить электромобиль и одновременно посетить отделение банка по необходимым вопросам, внеся в свой вклад в сохранение окружающей среды». 

Клиентам Сбера на проспекте Свободном стала доступна зарядная станция для электромобилей

Дмитрий Моченов, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»:

 «Сделан еще один шаг в развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей в Красноярске. Новая быстрая станция заряжает автомобили любого типа – и японские, и европейские примерно за полчаса. Есть, конечно, дискуссионный вопрос: купить вначале электромобиль, а потом ждать под него инфраструктуру, либо сделать инфраструктуру, тем самым вызвав спрос на электромобили? Мы пошли по второму пути, поэтому в текущем году в Красноярске запускаем 4 быстрых и 50 медленных зарядных станций. Красноярцы увидят, что электротранспорт в городе развивается, и будут все больше пересаживаться на электромобили. Эта станция – первая в нашем, надеюсь, долгосрочном сотрудничестве со Сбером».

Фото: ©  ПАО Сбербанк
По материалам ПАО Сбербанк

 

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