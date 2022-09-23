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Около 30 тысяч машин Lada хочет продать «АвтоВАЗ» в декабре 2022 года

Главная Автоновости
Красноярск
15:08 23 Сентября 2022
в россии, автоваз, авто, продажа, автомобиль
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Стало известно о том, что «АвтоВАЗ» планирует в последнем месяце этого года реализовать почти 30 тысяч автомобилей Lada. Российская автомобилестроительная компания планирует приблизиться к уровню декабря минувшего года. Такими данными поделилось сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» социальной сети «ВКонтакте».

На текущий момент план продаж автокомпании – 20,5 тысяч машин. Данный показатель ограничен небольшими запасами на складах, не позволяющим обеспечить покупателям выбор по цветам и комплектациям.

Немного облегчить ситуацию с запасами на складах помогла отгрузка машин в августе этого года. Тогда «АвтоВАЗ» направил дилерам почти 20 тысяч транспортных средств. Это рекорд для II полугодия текущего года.

Добавим, что автокомпания планирует увеличить данный показатель в каждом из ближайших месяцев, доведя его до запланированного уровня продаж.

Фото: © Игорь Агеенко / РИА Новости

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