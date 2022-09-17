ГИБДД начала требовать новый документ для регистрации ввозных машин из Казахстана

В России начали требовать таможенную декларацию во время регистрации транспортных средств, которые были ввезены из Казахстана. В документе должна быть отображена стоимость автотранспорта.

Подача декларации необходима для того, чтобы избежать «серых» схем при импорте. Данную информацию приводит Autonews.ru со ссылкой на перевозчиков.

Эксперты отмечают, что ранее покупатели использовали различные схемы для снижения расходов на растаможку и оформление на территории РФ для конечного покупателя. Теперь при помощи нового документа в ГИБДД проверяют, что цена автомобиля при реализации и выплаченные таможенные платежи не были занижены.

По данным за 8 месяцев этого года, в Россию было завезено из Казахстана 6,5 тысяч автомобилей.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости