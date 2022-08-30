Больше драйва. Больше мощи. EXEED TXL 2.0 Sport Edition уже в продаже в EXEED Центре Агат на Котельникова

В Красноярске, EXEED представляет ГК АГАТ, являющаяся официальным дилером таких автопроизводителей как Chery, Volvo, Porsche, Bentley, Genesis, Hyundai, Kia, Skoda, Renault, Lada, Toyota, Lexus и многих других в 16 городах России.

На сегодня в EXEED Центр Агат на Котельникова представлены три основные модели EXEED. Это среднеразмерный кроссовер EXEED TXL – абсолютный лидер покупательского интереса. Полноразмерный 7-местный представительский внедорожник EXEED VX с тремя рядами сидений для тех, кто любит путешествовать семьей или большой компанией. И яркий компактный кроссовер EXEED LX, В любой поездке, по любым дорогам, Вы непременно оцените его превосходную динамику.

Мощные, стильные и технологичные внедорожники EXEED дарят уверенность, повышенную безопасность и комфорт. А новый EXEED TXL 2.0 Sport Edition с мощным двухлитровым двигателем умножает эти чувств вдове.

Напомним, что в нашу страну TXL приехал с довольно аскетичной силовой установкой для своей весовой категории – 186-сильным 1,6-литровым мотором. И вот теперь новый турбомотор c фазовращателями на впуске и выпуске отличает уменьшенная масса, улучшенная балансировка и превосходные эксплуатационные показатели: 197 лошадиных сил и 375 Нм, снятые с двух литров объема, позволяют набирать 100 км/ч всего за 9 секунд. При этом расход в смешанном цикле не превышает 8,7 л/100 км. Вклад в экономичность вносит и система Start/Stop.

Спортивный характер обновленного TXL, впрочем, не только в турбомоторе c фазовращателями на впуске и выпуске, с уменьшенной массой и улучшенной балансировкой, но и в деталях, которые, как известно, решают все. Затемненные задние стекла, функция автоматической регулировки для боковых зеркал при движении задним ходом. А кроме того, новая система подогрева сидений (теперь подогревается и спинка), премиальный дизайн селектора КПП, новые разъемы для зарядки Type C, видеорегистратор.

Помимо всего прочего версию Sport Edition отличает эксклюзивный для модели цвет «Галактический серый», идеально сочетающийся с черными глянцевыми вставками на кузове и красными суппортами тормозов. Доступ в салон премиального внедорожника EXEED TXL 2.0 Sport Edition облегчает удобная и стильная подножка с сервоприводом. Она выдвигается при открывании дверей и автоматически прячется с началом движения.

Оценить это и другие преимущества нового EXEED TXL 2.0 можно записавшись на тест-драйв у официального дилера EXEED в Красноярске EXEED Центре Агат на Котельникова.

Быть яркой и неординарной личностью не так просто. Но только не для тех, кто выбирает новый EXEED TXL 2.0!

Фото: ГК АГАТ