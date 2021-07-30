31 июля
Красноярск
погода +18 °C
73.14
 
€ 86.99
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На дорогах края появятся новые камеры

Главная Автоновости
Красноярск
16:45 30 Июля 2021
авария, камеры, пдд
версия для печати Ico_print

31 июля в Красноярском крае установят 8 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Места для установки выбирали не случайно:

  • город Норильск, пр. Ленинградский, 42;

  • город Лесосибирск, ул. Горького — ул. Хлебозаводская;

  • город Минусинск, ул. Абаканская, 64;

  • автодорога «Красноярск-Енисейск», 287 км;

  • автодорога «Норильск-Алыкель», на 17 и 20 км;

  • автодорога «Шушенское-Сизая», 7 км;

  • автодорога «Саяны» («Минусинск-Курагино-Артемовск»), 37 км.

Их установят на участках с повышенной аварийностью. 

«По статистике, аварийность на участках, где были установлены комплексы, снижается к нулевой уже в течении первого года», – комментируют в ГИБДД. 

Ранее на этих участках приборы работали в режиме настройки оборудования. Подрядчик перенастроил их и уже в эти выходные приборы начнут свою работу в полноценном режиме. Новые комплексы будут фиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам на переходах и другие нарушения.

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю

Автоновости / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярец чуть не лишился автомобиля Jaguar из-за накопленных штрафов

Красноярец чуть не лишился автомобиля Jaguar из-за накопленных штрафов

14 Июля 2021 г.
43-летний водитель спорткара накопил долгов на сумму 150 тысяч рублей
Новости Красноярска: Проезд к смотровой площадке на Николаевской сопке перекроют на следующей неделе

Проезд к смотровой площадке на Николаевской сопке перекроют на следующей неделе

9 Июля 2021 г.
1,5 километров дороги будут закрыты больше месяца
Новости Красноярска: Красноярское ГИБДД предупреждает о неисправности светофоров

Красноярское ГИБДД предупреждает о неисправности светофоров

8 Июля 2021 г.
Сообщают о перебоях на улицах Сергея Лазо - пр.Металлургов и Ладо Кецховели - Копылова
Новости Красноярска: В Красноярске легковушку отбросило на тротуар

В Красноярске легковушку отбросило на тротуар

10 Июня 2021 г.
Один из автомобилей не уступил на повороте другому
Новости Красноярска: Центр Красноярска станет пешеходным на один день

Центр Красноярска станет пешеходным на один день

11 Мая 2021 г.
Проспект Мира от ул. 9 Января до Парижской Коммуны перекроют из-за ремонта
Новости Красноярска: Аналитики начали сомневаться в будущем JLR

Аналитики начали сомневаться в будущем JLR

5 Апреля 2021 г.
Британский концерн намерен делать ставку на электротранспорт
Новости компаний
28/07
Виды и особенности страховок по России и за границей
27/07
Почему снижается общий белок в крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярец Станислав Меркис будет рулить соцсетями сборной России по футболу

Красноярец Станислав Меркис будет рулить соцсетями сборной России по футболу

28 Июля 2021 г.
Бывший пресс-атташе «Енисея» Стас Меркис получил в Москве повышение
Новости Красноярска: В следующем году площадь перед музыкальным театром преобразится до неузнаваемости

В следующем году площадь перед музыкальным театром преобразится до неузнаваемости

26 Июля 2021 г.
В этом году приступили к серьёзному обновлению площади перед Красноярским музыкальным театром. Работы ведутся поэтапн...
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре ответили на вопросы о вакцинации от коронавируса

В Роспотребнадзоре ответили на вопросы о вакцинации от коронавируса

29 Июля 2021 г.
QR-код и сертификат автоматически появятся на портале Госуслуг
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru