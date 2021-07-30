На дорогах края появятся новые камеры

31 июля в Красноярском крае установят 8 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Места для установки выбирали не случайно:

город Норильск, пр. Ленинградский, 42;

город Лесосибирск, ул. Горького — ул. Хлебозаводская;

город Минусинск, ул. Абаканская, 64;

автодорога «Красноярск-Енисейск», 287 км;

автодорога «Норильск-Алыкель», на 17 и 20 км;

автодорога «Шушенское-Сизая», 7 км;

автодорога «Саяны» («Минусинск-Курагино-Артемовск»), 37 км.

Их установят на участках с повышенной аварийностью.

«По статистике, аварийность на участках, где были установлены комплексы, снижается к нулевой уже в течении первого года», – комментируют в ГИБДД.

Ранее на этих участках приборы работали в режиме настройки оборудования. Подрядчик перенастроил их и уже в эти выходные приборы начнут свою работу в полноценном режиме. Новые комплексы будут фиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам на переходах и другие нарушения.

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю