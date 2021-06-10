В Красноярске легковушку отбросило на тротуар

Вчера, 9 июня, в районе площади Революции легковой автомобиль выехал на пешеходную зону. Очевидцы сообщают, что «Тойота Камри» быстро ехала по проспекту Мира со стороны железнодорожного вокзала. В это время со стороны краевого правительства выезжал белый «Фольксваген Поло». Два автомобиля столкнулись и «Тойота» вылетела на тротуар, где снесла лавочки рядом с остановкой. При столкновении пострадали две женщины-пешехода. Им оказали помощь прибывшие на место медики.

Все обстоятельства дела произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Фото: ЧП Красноярск