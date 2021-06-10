10 июня
Красноярск
погода +10 °C
72.08
 
€ 87.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске легковушку отбросило на тротуар

Главная Автоновости
Красноярск
10:05 10 Июня 2021
красноярск, авария, гибдд
версия для печати Ico_print

Вчера, 9 июня, в районе площади Революции легковой автомобиль выехал на пешеходную зону. Очевидцы сообщают, что «Тойота Камри» быстро ехала по проспекту Мира со стороны железнодорожного вокзала. В это время со стороны краевого правительства выезжал  белый «Фольксваген Поло». Два автомобиля столкнулись и «Тойота» вылетела на тротуар, где снесла лавочки рядом с остановкой. При столкновении пострадали две женщины-пешехода. Им оказали помощь прибывшие на место медики.

 Все обстоятельства дела произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.  

Фото: ЧП Красноярск

 

 

Автоновости / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Центр Красноярска станет пешеходным на один день

Центр Красноярска станет пешеходным на один день

11 Мая 2021 г.
Проспект Мира от ул. 9 Января до Парижской Коммуны перекроют из-за ремонта
Новости Красноярска: Аналитики начали сомневаться в будущем JLR

Аналитики начали сомневаться в будущем JLR

5 Апреля 2021 г.
Британский концерн намерен делать ставку на электротранспорт
Новости Красноярска: Знай наших: в Красноярске презентовали новый автомобиль «Валдай NEXT»

Знай наших: в Красноярске презентовали новый автомобиль «Валдай NEXT»

19 Февраля 2021 г.
Продажи уже стартовали
Новости Красноярска: Во время эпидемии автомобилистам предложили выгодную заправку

Во время эпидемии автомобилистам предложили выгодную заправку

10 Ноября 2020 г.
На АЗС сети «Газпромнефть» стартовала акция «Двойные бонусы»
Новости Красноярска: В Красноярске на маршруты вышли автобусы из Москвы

В Красноярске на маршруты вышли автобусы из Москвы

3 Ноября 2020 г.
Столица подарила Красноярску еще 30 машин
Новости Красноярска: В ГИБДД рекомендуют срочно заменить летние шины

В ГИБДД рекомендуют срочно заменить летние шины

6 Октября 2020 г.
Рекомендация связана с приближающимся похолоданием
Новости компаний
08/06
Молодой ученый Университета Решетнёва задала вопрос министру науки и высшего образования РФ о поддержке студенческих конструкторских бюро
08/06
Зеленый Марафон Сбера собрал около 2000 гостей в Красноярске
07/06
Сотрудники БоАЗа благоустроили территорию медцентра
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Умер обладатель золотых медалей чемпионата России в составе «Енисея» Максим Ишкельдин

Умер обладатель золотых медалей чемпионата России в составе «Енисея» Максим Ишкельдин

6 Июня 2021 г.
У спортсмена оторвался тромб
Новости Красноярска: В Красноярске тушат пожар в 24-этажном доме

В Красноярске тушат пожар в 24-этажном доме

6 Июня 2021 г.
С верхних этажей эвакуировали жильцов
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края рекомендовал отрыть в Красноярске больше пляжей

Губернатор Красноярского края рекомендовал отрыть в Красноярске больше пляжей

10 Июня 2021 г.
Александр Усс и Сергей Ерёмин обсудили создание новых городских пляжей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru