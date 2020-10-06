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В ГИБДД рекомендуют срочно заменить летние шины

Главная Автоновости
Красноярск
16:00 6 Октября 2020
гибдд, погода, непогода, красноярск, зима, гололед, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Госавтоинспекции по Красноярскому краю рекомендуют красноярским автолюбителям из-за приближающегося похолодания срочно сменить летние шины на зимние. Рекомендация особенно касается тех, кто собирается за город.

Более того, в ГИБДД добавили, что автомобилистам необходимо перестроиться на более плавный стиль вождения, соблюдать более безопасную дистанцию между транспортными средствами и вести автомобиль внимательнее.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в осадки – в дождь и мокрый снег, тормозной путь при скорости движения в 60 км/ч составляет 35 метров, а при 80 км/ч - более 60 метров.

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