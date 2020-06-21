Регбийный «Красный яр» уступил в первом матче сезона. Чемпионат стартовал со всеми ограничениями Роспотребнадзора.

Московская «Слава» провела игру по-столичному дерзко. Уже к перерыву гости оторвались на 7 очков. И к концу встречи сумели сберечь добытое преимущество. Итоговый счет 10:13 в ползу столичной команды.

«Физически мы не были достаточно готовы, «Слава» в этом компоненте смотрелась лучше. Но если быть честным, то это была не единственная проблема сегодня. Нам не хватило времени на полноценную подготовку, поэтому в первом тайме мы увидели, как «Слава» выглядела сильнее. Совершили очень много ошибок и не реализовали всё то, что планировали», отметил после встречи главный тренер красноярцев Сиуа Таумалоло.

Отметим, что игра прошла без зрителей. 200 билетов, которые были проданы на матч, можно вернуть и получить обратно деньги.

фото: «Красный яр»

видео: Ruggerinfo