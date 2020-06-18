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Футбольный «Енисей» получил лицензию для участия в новом сезоне

Главная Спорт
Красноярск
12:55 18 Июня 2020
спорт, красноярск, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Ценой невероятных усилий футбольный «Енисей» получил лицензию для участия в новом сезоне ФНЛ 2020-2021 годов. Теперь красноярским «львам» ничего не мешает добиваться наивысших целей на поле!

«Благодаря профессионализму специалистов краевого министерства спорта, нашего клуба и учредителей, «Енисей» получил лицензию для участия в ФНЛ в новом сезоне. Несколько минут назад комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов было принято единогласное решение о выдаче лицензии ФК «Енисей» на спортивный сезон 2020/2021. Процедура подготовки необходимых документов длилась более полугода: СПЕЦИАЛИСТЫ грамотно и поэтапно ИЗУЧАЛИ необходимые ПРАВИЛА и выполнили все важные критерии», - рассказали в клубе.

В пресс-службе поблагодарили и поздравили всех причастных к этому важному событию.

«Это общая победа на пути к новому футбольному сезону!», - резюмировали в «Енисее».

Коллектив Sibnovosti.ru также поздравляет клуб с этим значимым достижением. Мы желаем менеджменту без страха и упрека войти в новый сезон, а команде - чтобы футбольный Бог всегда был на ее стороне! Прославляйте на поле наш родной Красноярский край!

фото: ФК «Енисей»

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