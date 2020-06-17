Первый матч ЧР по регби в Красноярске пройдет без болельщиков

В субботу, 20 июня, в 13:00 в Красноярске состоится первый после долгого перерыва спортивный матч - на стадионе «Красный Яр» регбисты встретят соперников из московской «Славы». Болельщики не смогут присутствовать на игре - массовые скопления людей в регионе пока запрещены.

«Роспотребнадзор рекомендовал проводить игры без зрителей до тех пор, пока не будет снят режим ограничительных мер. 200 человек, которые приобрели билеты, смогут вернуть деньги после 12 июля», - объявили в Красспорте.

Напомним, многие профессиональные спортивные клубы в краевом центре приступили к тренировкам. Одними из первых на поле также вышли регбисты «Енисей-СТМ» - спортсмены 20 июня сразятся в Краснодаре против «Богатырей». Накануне футбольный «Енисей» после успешной сдачи тестов на коронавирус начал уличные тренировки.

Фото: «Красный Яр»