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Первый матч ЧР по регби в Красноярске пройдет без болельщиков

Главная Спорт
Красноярск
11:22 17 Июня 2020
спорт, красноярск, соревнования
Автор: Sibnovosti.ru
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В субботу, 20 июня, в 13:00 в Красноярске состоится первый после долгого перерыва спортивный матч - на стадионе «Красный Яр» регбисты встретят соперников из московской «Славы». Болельщики не смогут присутствовать на игре - массовые скопления людей в регионе пока запрещены. 

«Роспотребнадзор рекомендовал проводить игры без зрителей до тех пор, пока не будет снят режим ограничительных мер. 200 человек, которые приобрели билеты, смогут вернуть деньги после 12 июля», - объявили в Красспорте. 

Напомним, многие профессиональные спортивные клубы в краевом центре приступили к тренировкам. Одними из первых на поле также вышли регбисты «Енисей-СТМ» - спортсмены 20 июня сразятся в Краснодаре против «Богатырей». Накануне футбольный «Енисей» после успешной сдачи тестов на коронавирус начал уличные тренировки. 

Фото: «Красный Яр»

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