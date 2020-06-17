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Федерацию хоккея Красноярского края возглавил осужденный экс-министр Денис Пашков

Главная Спорт
Красноярск
09:45 17 Июня 2020
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новым президентом Федерации хоккея Красноярского края стал экс-министр промышленности и энергетики региона Денис Пашков. Валерий Семин досрочно покинул пост в конце марте. Причины его отставки не сообщаются. После ухода Семина были избраны новые члены правления, а председателем единогласно назначен Денис Пашков.

Напомним, чиновник возглавлял краевое министерство промышленности и энергетики с 2008 по 2012 годы. В период своей работы в региональном правительстве госслужащий оказался основным фигурантом уголовного дела о хищении 29 млн рублей из бюджета Красноярского края.

Экс-министр промышленности и энергетики Денис Пашков в июне 2014 года был признан виновным по статье «мошенничество в особо крупном размере». С учетом смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 3 года и штрафа в 500 тысяч рублей.

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