У всех игроков и персонала ФК «Енисей» отрицательные тесты на Covid-19. Об этом Sibnovosti.ru заявили в пресс-службе клуба. Напомним, тесты футболисты и сотрудники «Енисея» сдали 11 июня.

Сегодня, 15 июня, команда приступила к тренировкам под руководством нового главного тренера Александра Тарханова. Специалист уже заявил, что планирует вывести клуб в Премьер-лигу в течение двух лет.

В рамках подготовки к новому сезону красноярцы сыграют с «Томью» два матча - один на домашнем поле, другой в гостях.

Фото: ФК «Енисей»