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Красноярск может стать базовым городом для команды КХЛ

Главная Спорт
Красноярск
11:04 15 Июня 2020
хоккей, кхл, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярск может стать базовым городом для китайской команды Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). О такой перспективе сообщил спортивный функционер Андрей Бельмач, комментируя планы китайцев проводить домашние матчи в России. Если команда решит реализовать такой сценарий, то Красноярск может быть рассмотрен в качестве города с домашней ареной, а костяк «Куньлуня» может быть представлен российскими игроками и тренерам.

«На мой взгляд, имеет смысл остановиться на варианте с Красноярском. За счет Универсиады в этом сибирском городе была построена и запущена мощная инфраструктура, которая соответствует уровню КХЛ. Также Красноярск — это географическая середина Сибири, что отчасти утолит голод региона по хоккею после переезда «Авангарда» из Омска в Балашиху. Наконец, такой выбор сохранит логистику и структуру календаря, сформировав «двойник» Красноярск — Хабаровск, да и болельщикам из Китая будет легче летать в Сибирь, а не в Москву», — цитирует Бельмача Russia-Hockey.ru.

Спортивный функционер считает перспективной политику КХЛ по расширению Лиги как на Запад, так и на Восток.

 

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