Анатолий Степанов возвращается в красноярский хоккей

Хоккейную команду «Красноярские рыси» возглавил Анатолий Степанов. О назначении нового главного тренера сообщил сайт хоккейного клуба «Сокол».

Анатолий Степанов завершил карьеру хоккеиста в 2018 году. За «Сокол» нападающий выступал с 2016-го и был капитаном команды. Сезон 2018/2019 он отработали ассистентом главного тренера ХК «Сокол». «Красноярские рыси» являются фарм-клубом главной хоккейной команды края.

«Команда у нас будет молодая, на перспективу с главной целью – подготовить ребят для основы. Ну, и конечно, есть у «Красноярских рысей» свои задачи в первенстве ВХЛ, от которых мы отказываться не собираемся. Это победа и борьба в каждом матче», - сказал новый главный тренер сайту «Сокола».

В Красноярск Анатолий Степанов намерен приехать в начале июля. На посту главного тренера он сменил Евгения Чернова.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сокол»