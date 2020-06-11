В центре Красноярска откроют тренажерный зал на свежем воздухе

На берегу Качи в сквере Победителей появится тренажерный зал под открытым небом. Городские власти планируют оборудовать там современную спортивную площадку. На ней будут размещены десять тренажеров для тренировки разных групп мышц и еще пять специальных спортобъектов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Заниматься спортом красноярцы смогут бесплатно. С помощью QR-кода на тренажерах удобно подобрать подходящий комплекс упражнений.

Оборудовать в сквере тренажерный зал – идея местных жителей. Они реализуют ее совместно с городскими властями на условиях софинансирования по программе «Инициативное бюджетирование».

«Спорткомплекс впишется в существующий ландшафт и не потребует вырубки деревьев и кустарников. По условиям программы новый объект создадут на 97% за счет бюджетных средств, а доля участия инициативной группы составит 3%», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Добавим, что комплекс будет работать круглосуточно, здесь смогут заниматься красноярцы разного возраста и уровня физической подготовки. Площадь тренажерного зала составит 200 кв. м. Его оборудуют в зеленой зоне сквера Победителей уже в этом году.