11 июня
Красноярск
погода +14 °C
68.62
 
€ 77.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В центре Красноярска откроют тренажерный зал на свежем воздухе

Главная Спорт
Красноярск
08:45 11 Июня 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На берегу Качи в сквере Победителей появится тренажерный зал под открытым небом. Городские власти планируют оборудовать там современную спортивную площадку. На ней будут размещены десять тренажеров для тренировки разных групп мышц и еще пять специальных спортобъектов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Заниматься спортом красноярцы смогут бесплатно. С помощью QR-кода на тренажерах удобно подобрать подходящий комплекс упражнений.

Оборудовать в сквере тренажерный зал – идея местных жителей. Они реализуют ее совместно с городскими властями на условиях софинансирования по программе «Инициативное бюджетирование».

«Спорткомплекс впишется в существующий ландшафт и не потребует вырубки деревьев и кустарников. По условиям программы новый объект создадут на 97% за счет бюджетных средств, а доля участия инициативной группы составит 3%», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Добавим, что комплекс будет работать круглосуточно, здесь смогут заниматься красноярцы разного возраста и уровня физической подготовки. Площадь тренажерного зала составит 200 кв. м. Его оборудуют в зеленой зоне сквера Победителей уже в этом году. 

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Александр Тарханов подписал контракт с ФК «Енисей»

Александр Тарханов подписал контракт с ФК «Енисей»

9 Июня 2020 г.
Соглашение рассчитано на два года
Новости Красноярска: Александр Тарханов: «Выйти в Премьер-лигу? Почему нет? Все возможно!»

Александр Тарханов: «Выйти в Премьер-лигу? Почему нет? Все возможно!»

7 Июня 2020 г.
Sibnovosti.ru пообщались с будущим главным тренером «Енисея»
Новости Красноярска: Александр Тарханов станет главным тренером ФК «Енисей»

Александр Тарханов станет главным тренером ФК «Енисей»

5 Июня 2020 г.
Контракт подпишут в понедельник, 8 июня
Новости Красноярска: Красноярские спортсмены возвращаются к тренировкам

Красноярские спортсмены возвращаются к тренировкам

5 Июня 2020 г.
Их полностью отменили из-за пандемии коронавируса
Новости Красноярска: Красноярцы поучаствуют в онлайн-забеге на День города

Красноярцы поучаствуют в онлайн-забеге на День города

3 Июня 2020 г.
Такой формат в городе применяют впервые
Новости Красноярска: В крае за три года построят 200 спортивных объектов

В крае за три года построят 200 спортивных объектов

28 Мая 2020 г.
Амбициозными планами поделился министр спорта
Новости компаний
10/06
Теплоэнергетики пока оставили план «Корабль» в запасе
08/06
СФУ объявляет набор в физико-математическую школу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Дожди в Красноярске задержатся еще на неделю

Дожди в Красноярске задержатся еще на неделю

8 Июня 2020 г.
Со среды немного потеплеет
Новости Красноярска: Синоптики прогнозируют вторую волну паводков в Красноярском крае

Синоптики прогнозируют вторую волну паводков в Красноярском крае

10 Июня 2020 г.
Осадки не прекратятся
Новости Красноярска: Парковка рядом с высотками в Студгородке начала сползать в обрыв

Парковка рядом с высотками в Студгородке начала сползать в обрыв

9 Июня 2020 г.
Дом находится на склоне
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19