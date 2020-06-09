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Александр Тарханов подписал контракт с ФК «Енисей»

Главная Спорт
Красноярск
15:24 9 Июня 2020
спорт, енисей, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Александр Тарханов стал главным тренером ФК «Енисей». Контракт подписан сегодня в офисе клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано на два года.

Напомним, договор с предыдущим тренером Юрием Газзаевым закончился 31 мая. Его руководство решили не продлевать.

Тарханов является уроженцем Красноярска, заслуженным тренером России, мастером спорта СССР. С 1969 по 1975 год он играл за местный «Автомобилист». После окончания карьеры тренировал московские клубы «Спартак», ЦСКА и «Торпедо», самарские «Крылья Советов», «Урал» из Екатеринбурга, «Химки» и многие другие.

В эксклюзивном общении с Sibnovosti.ru, Тарханов заявил, что выход команды в Премьер-лигу под его руководством вполне возможен.

«Главная задача - скомплектовать команду. Задача на сезон будет поставлена после сборов перед его началом», - коротко озвучил первостепенные планы Тарханов. Предполагается, что во время сборов «Енисей» сыграет с «Томью» два матча - один на домашнем поле, другой в гостях.

В данный момент руководство ведет переговоры о продлении контрактов с Ивановым, Делькиным и Ласкано. Впереди у клуба - подготовительная часть, сдача тестов на коронавирус всей командой и начало тренировок после 15 июня.

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