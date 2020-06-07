Александр Тарханов: «Выйти в Премьер-лигу? Почему нет? Все возможно!»

Александр Тарханов станет главным тренером ФК «Енисей». Об этом клуб объявил в своих соцсетях. Контракт со специалистом будет подписан «по прибытии Тарханова в Красноярск в ближайшее время». Предположительно это случится в понедельник, 8 июня.

Sibnovosti.ru связались с Тархановым и задали ему самые главные вопросы.

- Александр Федорович, подписан ли контракт с клубом?

- Контракт я еще не подписал, но полечу, чтобы это сделать.

- Красноярск для вас практически родной город…

- Я часто летаю в Красноярск. У меня там живут родственники и друзей много оттуда. Хотя я давно уехал из Красноярска, дружеские отношения со всеми поддерживаю. Я родился в Казахстане, но долго прожил в Красноярске, где подготовился к большому футболу. Всегда прилетаю туда в хорошем настроении.

- Можете озвучить детали своего контракта?

- Мы с руководством «Енисея» пока общаемся только по телефону. Когда прилечу, определимся по игрокам, по сборам и уже после этого поставим задачи на сезон. Контракт у меня будет на два года.

- Красноярск почувствовал вкус РПЛ. Возможно ли повторение этой истории?

- Выйти в Премьер-лигу? Почему нет? Все возможно! Для этого меня и пригласили, чтобы я подготовил команду к высшей лиге. Сейчас посмотрим по игрокам: с кем продлить контракт, кого из них освободить. Я смотрел игры «Енисея», в команде есть достойные футболисты, многих я знаю лично. Надо познакомиться со всеми поближе. Главная задача тренера – это прогресс игроков, вторая – результат. Буду детально воспитывать футболистов и строить командную игру.