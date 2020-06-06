Юрий Газзаев: «Быть большим спортсменом - не гарантия того, что ты хороший тренер или профессиональный руководитель»

Накануне футбольный «Енисей» удивил многих. Вопреки предположению большинства экспертов и болельщиков, которые были уверены в назначении главным тренером Александра Алферова, соцсети клуба заявили о скором подписании контракта с Александром Тархановым. Sibnovosti.ru еще до появления этой информации пообщались с самым в хорошем смысле дотошным тренером «Енисея» за все время Юрием Газзаевым, которому не продлили контракт.

- Юрий Фарзунович, информация по поводу продления вашего контракта с «Енисеем» все это время выглядела очень странной. Директор клуба и министр спорта края частенько противоречили друг другу...

- Я понимал, что у меня контракт до 31 мая. Мы были в контакте с сотрудниками клуба, общались на тему футболистов. Думали, как и какие позиции усилить. Словом, даже на карантине выполнял свои прямые обязанности.

- Тогда спрошу прямо: что помешало продолжить работу в Красноярске ?

- Когда ушел предыдущий директор клуба, прямого общения с руководством практически не стало. Контактировал в основном через посредников, а такая взаимосвязь на пользу делу никогда не идет. Была задача сохранить команду в ФНЛ, я побывал на приеме у губернатора. Тот сразу дал понять, что все стратегические решения будут принимать региональные власти. Что ж, это вполне логично. После досрочного завершения первенства и объявления его результатов мне позвонил заместитель губернатора, поблагодарил за работу: «Я понимаю, вам было тяжелее всего, сейчас я доложу губернатору ,что задача, которую он перед вами поставил, выполнена». Этот звонок для меня был неожиданным и приятным. Но каждый уже принял свое решение.

- Если называть вещи своими именами, вы «пострадали» потому, что вас приглашал в клуб Денис Рубцов?

- Ну, так в общем-то и было сказано. Но я никогда не смешивал профессиональные отношения с личными. Наверное, со временем все это в Красноярске поняли.

- Вы упомянули о том, что у вас не было прямого контакта. Речь о новом директоре Алексее Ивахове?

- Именно. Через тренера Александра Алферова я доводил до него то, что считал необходимым, а в обратном направлении получал встречные рекомендации. Понятно, что в таком режиме работать дальше было нельзя. Руководители региона оказались перед выбором «или-или». И они его сделали.

- Зимой чудесным образом в прессу просочилась информация о суммах контрактов. Потом выяснилось, что новое руководство банально «сливает» ее в открытые источники. Насколько это мешало вашей работе?

- Конечно, это будоражит команду изнутри. Возникают внутренние конфликты. Нужно было создавать микроклимат, а не жить прошлыми обидами.

- Вы ведь прежде работали не только главным тренером, но и генеральным директором. Может быть, и в Красноярске предполагали получить больше полномочий?

- Дело не в полномочиях. Да, в «Автодоре» и «КАМАЗе» руководил клубом. В «Волгаре» работали в унисон с Юрием Махашвили. Любой опыт хорош по-своему. Но в каждом случае я занимался исключительно своим делом. Тренерская позиция - это ежедневное общение с футболистами, что помогает выстраивать с ними взаимоотношения, моя любимая работа. Будучи генеральным директором, тоже чувствовал себя вполне комфортно, потому что у меня были четкие планы поступательного развития клуба. Понимал, что нужно распределять нагрузку между регионом и финансовой деятельностью клуба.

- И все-таки, получи вы больший карт-бланш в «Енисее», могли бы добавить что-то существенное к бюджетным средствам?

- Везде так и происходило. В той же Астрахани, например, не только в Челнах. У нас не было игроков сборной, но молодежь всегда росла, прогрессировала. Мы давали клубу внушительную часть дохода, продавая футболистов в большие клубы. Но при этом шли наверху. Просто всегда надо все делать вовремя. А для клуба эти деньги - большое подспорье.

- В Красноярске так не получалось. Ушел бесплатно в «Чайку» Матвей Ужгин. По оценкам Трансфермакета, клуб потерял на этом 150 тысяч евро. Как такое возможно, что 19-летний игрок не защищен контрактом?

- Матвея я не сразу увидел, поначалу он работал в дубле. Потом мы перевели его в главную команду, плавно вводили в состав. Что касается бесплатного трансфера, то,безусловно, мы должны предлагать молодым ребятам долгосрочные контракты. Тогда и футболист окрепнет, и клуб получит достойную компенсацию. На зимних сборах я сказал, что надо не только с ним, но и с другими ребятами заключать новые соглашения. Но не послушали. Говорят, не было ясности с финансированием... Но молодые игроки - не столь тяжелый финансовый груз для клуба. Есть гарантия, что они не уйдут за бесценок. Ужгин звонил мне, и рассказывал о приглашении «Чайки». Я ему сказал: «Матвей, подожди, подумай, взвесь все. Это решение ты должен принимать самостоятельно или в окружении близких людей». Дай Бог, чтобы он рос, развивался. Я в нем вижу и футбольный потенциал, и порядочность человеческую.

- Что, на ваш взгляд, ждет «Енисей» с нынешним руководством?

- Трудно сказать. Можно быть порядочным человеком и большим спортсменом, но это не гарантия того, что ты хороший тренер или профессиональный руководитель. Всему нужно учиться. Я например, окончил Плехановскуую академию по специальности «Менеджмент в спорте». До этого получил диплом экономиста. Не хочу ссылаться на прописные истины, но в профессиональном коллективе должны работать фундаментально подготовленные люди.

- Ни для кого не секрет, что у вас хорошие отношения с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. Вы неоднократно встречались с ним, он посещал раздевалку после кубкового матча с «Зенитом». Почему не задействовали столь серьезные рычаги в сохранении собственных позиций, в наведении порядка?

- Никогда не использовал подобного рода отношения, чтобы что-то сохранить. Конечно, многие идут таким путем, но не я.

- Юрий Фарзунович, с какими чувствами прекратили отношения с «Енисеем»?

- Когда расставались, еще не знали, что сезон окончен. Думали, что в скором времени вновь увидимся. Рад, что нам с ребятами удалось услышать, понять друг друга, объединиться, сохранить для края место в первом дивизионе. Я часто в раздевалке говорил, что у нас нет запасных, но есть обойма. Выходящие на замену, осознавая это, и забивали, и передачи отдавали, импульс придавали команде. Поэтому хочу и футболистам, и всем сотрудникам, и руководству передать благодарность за совместную работу. Отдельное спасибо болельщикам. Когда мы встретились, пообщались, они поняли, что команда открыта, и что мы не ищем себе оправданий.

текст: Алексей Спиридонов