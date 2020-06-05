Александр Тарханов станет главным тренером ФК «Енисей». Об этом клуб объявил в своих соцсетях. Контракт со специалистом будет подписан «по прибытии Тарханова в Красноярск в ближайшее время». Предположительно это случится в понедельник, 8 июня.

Напомним, договор с предыдущим тренером Юрием Газзаевым закончился 31 мая. Его руководство решили не продлевать.

Тарханов является уроженцем Красноярска, заслуженным тренером России, мастером спорта СССР. С 1969 по 1975 год он играл за местный «Автомобилист». После окончания карьеры тренировал московские клубы «Спартак», ЦСКА и «Торпедо», самарские «Крылья Советов», «Урал» из Екатеринбурга, «Химки» и многие другие.

Фото: ФК «Енисей»