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Красноярские спортсмены возвращаются к тренировкам

Главная Спорт
Красноярск
10:50 5 Июня 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Профессиональные спортивные команды постепенно возвращаются к привычному ритму жизни. По указу губернатора края в регионе вновь разрешены тренировки игроков клубов, а также членов и кандидатов в сборные России на открытых спортивных площадках.  

Одними из первых 4 июня провели командную тренировку на стадионе «ДОК» игроки регбийного клуба «Енисей-СТМ». Перед выходом на поле всем спортсменам измерили температуру. 

«Тренировка прошла с соблюдением всех предписаний, социальной дистанции и прочих требований. Ребята явно соскучились. Полтора часа интенсивной работы пронеслись махом», - рассказали в регбийном клубе. 

Команда приступает к решающему этапу подготовки к старту «Лига Ставок - чемпионата России». Первая игра должна пройти 20 июня в Краснодаре против «Богатырей».

Красноярские спортсмены возвращаются к тренировкам

Главный соперник клуба «Енисея-СТМ» - «Красный Яр» - также не упускает возможность вернуться к тренировкам. 

«Спортсмены приступили к тренировкам с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора», - прокомментировал пресс-аташе клуба. 

«Красный Яр» в первом туре ЧР примет «Славу».

Волейбольный «Енисей» планирует приступить к тренировкам в начале июля. 

«Женская команда планирует собраться 29 июня и с начала июля начинать тренировки на улице. Мужская команда будет собираться в 20-ых числах июля», - пояснили в клубе. 

Напомним, из-за пандемии коронавируса многие соревнования отменили или перенесли. Спортсмены были вынуждены отказаться от тренировок. 

Фото: «Енисей-СТМ»

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