Красноярцы поучаствуют в онлайн-забеге на День города

В Красноярске впервые пройдет онлайн-забег ко Дню города. Участвовать в нем сможет каждый, даже не обязательно жить в Красноярске. Для этого в период с 12 по 19 июня необходимо преодолеть дистанцию в 5 или в 21,1 километр. Бежать можно по любому удобному маршруту. Важно сделать скрин трека и выложить фото на сайте Krasmarafon.ru. Еще одно условие - прислать в группу «Онлайн забег, посвященный празднованию Дня города» во «ВКонтакте» свое фото с поздравлением ко Дню города.

В 19:00 22 июня организаторы подведут итоги онлайн-забега в прямом эфире на youtube-канале Siberman. Также будут разыграны четыре сертификата на 5 тысяч рублей. Всем участникам забега обещают подарить сувенирные медали.

В пресс-службе администрации призывают бегунов оценивать свои силы, чтобы не причинить вред здоровью.