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В крае за три года построят 200 спортивных объектов

Главная Спорт
Красноярск
16:58 28 Мая 2020
общество, спорт, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярском крае за три года появится 200 спортивных объектов, в том числе и крупные сооружения: физкультурно-оздоровительные комплексы, центры, бассейны и др. Об амбициозных планах заявил министр спорта Павел Ростовцев. 

Так, в 2020 крупные объекты возведут в Абанском, Енисейском, Емельяновском, Новоселовском районах, а также в Красноярске, где готовятся к открытию трамплин HS-40 на Николаевской сопке и бассейн на стадионе «Авангард».

В 2021 году на очереди Канск, Курагинский, Сухобузимский, Иуруханский районы, а 2022 - Минусинск и Кежемский район. 

«После проведения Универсиады было принято решение, что основной акцент в создании спортивной инфраструктуры смещается в сторону муниципалитетов. В краевом бюджете предусмотрены средства в размере более 2 млрд 485 млн рублей на реализацию 21 проекта по строительству объектов спорта в городах и районах края. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, работа идет в полную силу», - сказал министр спорта Павел Ростовцев.

 

Помимо строительства власти начинают проектировать новые спортивные комплексы в городах края. В планах разработать планы строительства объектов в Боготоле, Манском, Тасеевском, Казачинском, Рыбинском, Богучанском районе, а также на Таймыре. 

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