26 мая
Красноярск
погода +21 °C
71.6
 
€ 77.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярск примет первенство мира по фристайлу и сноуборду

Главная Спорт
Красноярск
16:10 26 Мая 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Красноярск в 2021 году примет первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров. Такое решение было принято по итогам онлайн-заседания Международной федерации лыжных видов спорта. 

Соревнования пройдут на кластере «Сопка» - для этого подготовят шесть трасс. Каждая оборудована системой снегообразования, освещения, канатно-кресельным и бугельными подъемниками. 

«Выбор Красноярска для проведения первенства мира по фристайлу и сноуборду неслучаен. Мы отлично справились с проведением всемирной зимней Универсиады 2019 года и этапами Кубка мира по фристайлу. Уверен, что и очередное спортивное мероприятие пройдет на высоком уровне», – прокомментировал министр спорта края Павел Ростовцев.

Добавим, что Красноярск является претендентом на проведение ЧМ по фристайлу и сноуборду в 2025 году. Комиссия обещает принять решение в октябре 2020 года. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали об условиях открытия фитнес-центров

Красноярцам рассказали об условиях открытия фитнес-центров

21 Мая 2020 г.
Запланировано два этапа
Новости Красноярска: ЧР по сноуборду могут перенести из Красноярска в Магнитогорск

ЧР по сноуборду могут перенести из Красноярска в Магнитогорск

20 Мая 2020 г.
Первенство отложили из-за распространения коронавируса
Новости Красноярска: Мужской волейбольный «Енисей» пригласил игрока из Кисловодска

Мужской волейбольный «Енисей» пригласил игрока из Кисловодска

16 Мая 2020 г.
За красноярскую команду будет выступать Иван Полянский
Новости Красноярска: Красноярцы сдадут нормы ГТО к 75-й годовщине Победы

Красноярцы сдадут нормы ГТО к 75-й годовщине Победы

7 Мая 2020 г.
Стартовала акция «Норма ГТО – путь к победе»
Новости Красноярска: Красноярский хоккейный клуб остался партнером хабаровского «Амура»

Красноярский хоккейный клуб остался партнером хабаровского «Амура»

1 Мая 2020 г.
Стороны подписали новое соглашение о сотрудничестве
Новости Красноярска: На «Сопке» завершают строительство всесезонного трамплина

На «Сопке» завершают строительство всесезонного трамплина

30 Апреля 2020 г.
На нем можно будет заниматься и зимой, и летом
Новости компаний
20/05
Красноярцам стали доступны тарифы со встроенной защитой от подписок
20/05
Конкурс медиаработ позволит абитуриентам СФУ получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ
20/05
Отключения холодной воды в Красноярске этим летом будут точечными из-за COVID-19
19/05
На Красноярской ТЭЦ-1 начали готовить фундамент для установки новых фильтров и красить трубу
19/05
Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На выходных в Красноярске ожидается аномальная жара

На выходных в Красноярске ожидается аномальная жара

22 Мая 2020 г.
Осадков не будет
Новости Красноярска: Шесть сотрудников красноярского роддома заражены коронавирусом

Шесть сотрудников красноярского роддома заражены коронавирусом

22 Мая 2020 г.
Они не контактировали с роженицами
Новости Красноярска: В двух районах Красноярска отключают горячую воду

В двух районах Красноярска отключают горячую воду

25 Мая 2020 г.
Краны будут сухими два дня
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19