Красноярск примет первенство мира по фристайлу и сноуборду

Красноярск в 2021 году примет первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров. Такое решение было принято по итогам онлайн-заседания Международной федерации лыжных видов спорта.

Соревнования пройдут на кластере «Сопка» - для этого подготовят шесть трасс. Каждая оборудована системой снегообразования, освещения, канатно-кресельным и бугельными подъемниками.

«Выбор Красноярска для проведения первенства мира по фристайлу и сноуборду неслучаен. Мы отлично справились с проведением всемирной зимней Универсиады 2019 года и этапами Кубка мира по фристайлу. Уверен, что и очередное спортивное мероприятие пройдет на высоком уровне», – прокомментировал министр спорта края Павел Ростовцев.

Добавим, что Красноярск является претендентом на проведение ЧМ по фристайлу и сноуборду в 2025 году. Комиссия обещает принять решение в октябре 2020 года.