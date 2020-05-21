Красноярцам рассказали об условиях открытия фитнес-центров

В Крайспорте рассказали о примерном сценарии открытия фитнес-центров в Красноярске - клубы не работают с конца марта из-за борьбы с коронавирусом.

Всего российским министерством спорта предусмотрено два этапа. На первом красноярцы смогут посещать индивидуальные тренировки в залах, а также заниматься на улице и на стадионах, используя спортинвентарь.

«Главное условие – соблюдение социальной дистанции не менее 5 метров между занимающимися», - говорится в правилах.

Загрузка фитнес-центров не должна превышать 25% от пропускной способности. Например, если зал рассчитан на 100 человек, то зайти в него одновременно смогут только 25.

На втором этапе постепенно начнут вводить групповые тренировки с загрузкой не более 50%. Должны ли спортсмены соблюдать масочный режим, пока не уточняется. Для занятий на свежем воздухе использовать средства защиты не обязательно. Дату открытия фитнес-залов должен согласовать губернатор Красноярского края Александр Усс.