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Красноярцам рассказали об условиях открытия фитнес-центров

Главная Спорт
Красноярск
17:00 21 Мая 2020
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Крайспорте рассказали о примерном сценарии открытия фитнес-центров в Красноярске - клубы не работают с конца марта из-за борьбы с коронавирусом. 

Всего российским министерством спорта предусмотрено два этапа. На первом красноярцы смогут посещать индивидуальные тренировки в залах, а также заниматься на улице и на стадионах, используя спортинвентарь. 

«Главное условие – соблюдение социальной дистанции не менее 5 метров между занимающимися», - говорится в правилах. 

Загрузка фитнес-центров не должна превышать 25% от пропускной способности. Например, если зал рассчитан на 100 человек, то зайти в него одновременно смогут только 25. 

На втором этапе постепенно начнут вводить групповые тренировки с загрузкой не более 50%. Должны ли спортсмены соблюдать масочный режим, пока не уточняется. Для занятий на свежем воздухе использовать средства защиты не обязательно. Дату открытия фитнес-залов должен согласовать губернатор Красноярского края Александр Усс. 

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