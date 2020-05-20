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«Енисей» вышел в Премьер-лигу. Сказка с грустным концом

Главная Спорт
Красноярск
15:29 20 Мая 2020
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Ровно два года назад в Махачкале футбольный «Енисей» проиграл местному «Анжи» со счетом 3:4. Несмотря на поражение, красноярцы впервые в истории вышли в Премьер-лигу. Первый домашний матч они выиграли 3:0. Тогда в это совершенно не верилось - болельщики команды посреди ночи устраивали танцы в центре города и в барах, прямо как во время чемпионатов мира и Европы. Сказка какая-то.

На ответную встречу в Махачкалу отправился приличный десант вип-болельщиков во главе с врио губернатора края Александром Уссом. Та встреча, кажется, была единственной, когда он посетил матч «Енисея».

А вот председатель комитета Законодательного собрания по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова игры команды в Красноярске практически не пропускала. Отправилась она и в Дагестан. 

«Что я тогда испытывала… Чувство гордости и радости за красноярский спорт в целом, за футбол, за нашу команду, за то, что мы умеем добиваться хороших результатов, за то, что мы лучшие. До слез было приятно. Конечно, до сих пор в душе сохраняется надежда и вера в то, что красноярскому футболу быть. У нас еще многое впереди, несмотря на все сложности, которые в последнее время мешают показывать высокие результаты. Я однозначно верю, что красноярская команда сможет повторить тот успех. Верю, не потому что я оптимистка, а потому, что была создана база. Нужно провести работу над ошибками, опять всем миром взяться и сделать все возможное, чтобы этот вид спорта был также успешен. Очень большое количество ребятишек занимается сегодня футболом, у них есть желание», - говорит Магомедова.

На игре присутствовал и главный тренер регбийного «Енисея-СТМ» Александр Первухин.

«Чувствовал значимость момента, потому что это было впервые, это было уверенно. Весь сезон команда к этому шла достаточно успешно. Когда такое неординарное, значительное событие случается, испытываешь радость, чувство гордости за ребят, которые сделали такое большое дело для Красноярска и болельщиков. Не знаю, когда теперь «Енисей» сможет повторить этот успех. Тогда, конечно, это был большой праздник. Я из серии людей, которые всегда верят в успех, иначе нет смысла работать, особенно спортивному тренеру или спортивному менеджеру. По сегодняшней ситуации повторить тот успех в ближайшие годы будет достаточно сложно, к сожалению», - рассказал Первухин.

«Енисей» вышел в Премьер-лигу. Сказка с грустным концом

В том «Енисее» сложилось все. Команда действительно была единым целым. Тогдашний спортивный директор клуба Денис Петровский вспоминает, что внутренне в течение всего сезона была твердая уверенность - повышение в классе не за горами.

«Это был в целом яркий сезон, когда мы выходили в РПЛ. Уйти на зимний перерыв на первом месте с отрывом в девять очков от ближайшего соперника в лице «Крыльев Советов» - кто мог раньше себе такое представить? Были при этом и ощутимые падения, когда уступили лидерство и опустились на третью строчку турнирной таблицы. И все же чисто психологически, наверное, нам всем помог сезон 2016-2017, когда мы первый раз в истории завоевали бронзу ФНЛ и первый раз попробовали пробиться через стыки в элиту. Тогда всем - и болельщикам, и футбольной общественности Красноярска стало понятно, что все реально, если ставить максимальные цели и задачи, а не аморфные 7-8-е места как самоцель на сезон», - заявил Петровский.

«Енисей» вышел в Премьер-лигу. Сказка с грустным концом

В то время пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис помнит обе стыковые встречи в мельчайших подробностях. Тогда, в Махачкале после двух быстрых голов гостей на телефон Меркиса посыпались поздравления. Говорит, принципиально не отвечал никому, чтобы не сглазить.

««Анжи» побежал забивать и стало немного тревожно. Но все обошлось. Для меня это память на всю жизнь - творилось какое-то безумие в раздевалке, после праздновали в гостинице. В Махачкале тогда был Рамадан. Алкоголя в городе не было совсем. Но спасибо махачкалинским красноярцам, которые тогда играли в «Енисее» - выручили партнеров, - смеется Меркис.

«Енисей» вышел в Премьер-лигу. Сказка с грустным концом

«Колено повредил Иванов, будем надеяться, что травма у игрока «Енисея» окажется не очень серьезной, а иначе отпуск у него пройдет не очень весело», - писал в онлайн-трансляции на 43-й минуте матча один из сайтов.

Полузащитник Егор Иванов вспоминает этот день с грустью. Не очень весело для него прошел не только отпуск, но весь сезон в Премьер-лиге.

«Для меня это грустный день. Да, вышли в Премьер-лигу впервые в истории клуба, но там я так и не сыграл. Лечение заняло год», - поделился он Sibnovosti.ru.

«Енисей» вышел в Премьер-лигу. Сказка с грустным концом

Иванова тогда заменил Павел Рожков, красноярец, который в «Енисее» перезапустил свою карьеру.

«Когда мы дома обыграли «Анжи» в первом стыковом матче и поехали на ответную игру в Махачкалу, уже чувствовали - дело сделано. Но все равно хотели победить и во втором матче. Не смотря на поражение, в Премьер-лигу мы вышли и это было круто. Невероятные эмоции, все в тебе бурлит! В раздевалку невозможно было зайти - обливались шампанским, обменивались между футболками, расписывались на них. Сумасшедшая гордость за команду и за себя, что ты - частичка этого успеха, что внес вклад в такое историческое достижение!», - вспоминает Рожков.

Сотрясаемый пивными скандалами, долгое время бездомный «Енисей» бездарно провел сезон в Премьер-лиге, заняв последнее место. Сказка закончилась и для руководства, и для футболистов, и для болельщиков. Будни оказались намного темнее серого.

фото: ФК «Енисей»

текст: Алексей Спиридонов

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