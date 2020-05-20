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ЧР по сноуборду могут перенести из Красноярска в Магнитогорск

Главная Спорт
Красноярск
11:55 20 Мая 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах и в сноуборд-кроссе могут провести не в Красноярске, а в Магнитогорске. Об этом заявил президент федерации сноуборда России Денис Тихомиров. 

Соревнования должны были пройти в Красноярске с 17 по 23 марта, однако даты передвинули из-за пандемии нового вируса. Предварительно первенство перенесли на ноябрь. Но теперь вопрос касается места проведения. 

«Что касается отложенного чемпионата России, то постараемся провести его в ноябре. Не факт, что в Красноярске проведем. Возможно, в Магнитогорске», - цитирует Тихомирова агентство РИА «Новости». 

Окончательно с местом проведения ЧР по сноуборду пообещали определиться в сентябре. В Красноярске первенство собирались провести в кластере «Сопка». 

Фото: russnowboard.com

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