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Мужской волейбольный «Енисей» пригласил игрока из Кисловодска

Главная Спорт
Красноярск
11:43 16 Мая 2020
волейбол, игрок, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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В мужском волейбольном «Енисее» пополнение. В следующем сезоне за красноярскую команду будет выступать Иван Полянский.

О переходе нового диагонального в «Енисей» сообщил сайт клуба. Ивану Полянскому 22 года.

До этого волейболист два сезона отыграл в команде «Трансгаз Ставрополь» (Кисловодск), с которой в минувшем сезоне завоевал золотые медали Высшей лиги «А». Кроме того, в перечне его достижение – звание чемпиона Европы 2014 года.

На этой неделе «Енисей» также сообщил о том, что команду покидает 30-летний центральный блокирующий Алексей Налобин.

Фото: pixabay.com

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