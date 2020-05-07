7 мая
Красноярск
погода +8 °C
73.97
 
€ 80.06
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцы сдадут нормы ГТО к 75-й годовщине Победы

Главная Спорт
Красноярск
10:43 7 Мая 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске стартовала акция к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне «Норма ГТО – путь к победе». Участвовать в ней может любой желающий, который способен отжаться или подтянуться 75 раз. Также организаторы предлагают попробовать 75 раз поднять 16-килограмовую гирю или совершить столько же подъемов туловища из положения лежа.

«Все участники акции получат электронные сертификаты. Победителей и призеров в каждой номинации наградят подарочным сертификатом. Награждение пройдет после прекращения действия режима самоизоляции», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Свой спортивный подвиг нужно снять на видео, опубликовать на странице в социальной сети «ВКонтакте», а ссылку на публикацию отправить на электронную почту gtokrsk@mail.ru, указав ФИО, контактный телефон и адрес своей электронной почты.
 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский хоккейный клуб остался партнером хабаровского «Амура»

Красноярский хоккейный клуб остался партнером хабаровского «Амура»

1 Мая 2020 г.
Стороны подписали новое соглашение о сотрудничестве
Новости Красноярска: На «Сопке» завершают строительство всесезонного трамплина

На «Сопке» завершают строительство всесезонного трамплина

30 Апреля 2020 г.
На нем можно будет заниматься и зимой, и летом
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» формирует команду на следующий сезон

Хоккейный «Сокол» формирует команду на следующий сезон

27 Апреля 2020 г.
Руководство уже предложило контракты некоторым игрокам
Новости Красноярска: Красноярец Максим Уразов возглавил департамент при Минспорта РФ

Красноярец Максим Уразов возглавил департамент при Минспорта РФ

14 Апреля 2020 г.
Ранее он возглавлял Дирекцию Универсиады
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» меняет шведов

Хоккейный «Енисей» меняет шведов

4 Апреля 2020 г.
Двухлетний контракт подписан с Адамом Гилльямом
Новости Красноярска: Коронавирус срывает тренировки красноярских команд

Коронавирус срывает тренировки красноярских команд

28 Марта 2020 г.
Отменяются выезды и закрываются стадионы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Плюс 17»: число зараженных коронавирусом красноярцев постепенно приближается к 1000

«Плюс 17»: число зараженных коронавирусом красноярцев постепенно приближается к 1000

3 Мая 2020 г.
В Красноярском крае с каждым днем увеличивается число зараженных коронавирусом пациентов. Так, на 3 мая диагностирова...
Новости Красноярска: Здоровых красноярцев призывают не делать тесты на коронавирус

Здоровых красноярцев призывают не делать тесты на коронавирус

6 Мая 2020 г.
Чаще всего люди заражаются после контактов с больными
Новости Красноярска: В Красноярске хирурги прооперировали двух пациентов с коронавирусом

В Красноярске хирурги прооперировали двух пациентов с коронавирусом

6 Мая 2020 г.
Врачи были одеты с защитные костюмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19