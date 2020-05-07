Красноярцы сдадут нормы ГТО к 75-й годовщине Победы

В Красноярске стартовала акция к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне «Норма ГТО – путь к победе». Участвовать в ней может любой желающий, который способен отжаться или подтянуться 75 раз. Также организаторы предлагают попробовать 75 раз поднять 16-килограмовую гирю или совершить столько же подъемов туловища из положения лежа.

«Все участники акции получат электронные сертификаты. Победителей и призеров в каждой номинации наградят подарочным сертификатом. Награждение пройдет после прекращения действия режима самоизоляции», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Свой спортивный подвиг нужно снять на видео, опубликовать на странице в социальной сети «ВКонтакте», а ссылку на публикацию отправить на электронную почту gtokrsk@mail.ru, указав ФИО, контактный телефон и адрес своей электронной почты.

