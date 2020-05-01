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Красноярский хоккейный клуб остался партнером хабаровского «Амура»

Главная Спорт
Красноярск
12:37 1 Мая 2020
хоккей, соглашение, сезон
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «Сокол», выступающий в Высшей хоккейной лиге, и хабаровский клуб КХЛ  «Амур» останутся партнерами. Стороны подписали новое соглашение о сотрудничестве.

«В соответствии с договором о спортивном сотрудничестве, «Амур» сможет в течение сезона направлять своих игроков в расположение клуба-партнера», - говорится в сообщении, размещенном на сайтах обоих клубов.

«Сокол» и «Амур» являются партнерами уже на протяжении нескольких лет. Так, в завершившемся сезоне за красноярцев выступал десяток хабаровчан.

Ранее «Амур» объявил о предстоящем заключении двухлетних контрактов с двумя хоккеистами, которые в минувшем сезоне выступали за «Сокол». Это Павел Медведев и Александр Гопиенко.

Фото: сайт хоккейного клуба «Амур»

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