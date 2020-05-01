Красноярский хоккейный клуб остался партнером хабаровского «Амура»

Красноярский «Сокол», выступающий в Высшей хоккейной лиге, и хабаровский клуб КХЛ «Амур» останутся партнерами. Стороны подписали новое соглашение о сотрудничестве.

«В соответствии с договором о спортивном сотрудничестве, «Амур» сможет в течение сезона направлять своих игроков в расположение клуба-партнера», - говорится в сообщении, размещенном на сайтах обоих клубов.

«Сокол» и «Амур» являются партнерами уже на протяжении нескольких лет. Так, в завершившемся сезоне за красноярцев выступал десяток хабаровчан.

Ранее «Амур» объявил о предстоящем заключении двухлетних контрактов с двумя хоккеистами, которые в минувшем сезоне выступали за «Сокол». Это Павел Медведев и Александр Гопиенко.

Фото: сайт хоккейного клуба «Амур»