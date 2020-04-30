На «Сопке» завершают строительство всесезонного трамплина

На территории кластера «Сопка», несмотря на коронавирус, продолжается строительство трамплинов для спортсменов. Работы завершаются на объекте HS-40 - в мае там должны полностью уложить всесезонное покрытие, поставить конструкции на горе разгона и доделать судейскую биржу. Деньги на возведение спортивных объектов выделены из краевого бюджета.

Напомним, в конце декабря прошлого года в кластере был построен первый трамплин HS-20. На данный объект потратили 20,8 млн рублей из федерального бюджета, 17 млн рублей – из краевого. Сейчас там завершают второй трамплин.

«Оба трамплина всесезонные, поэтому их можно использовать для тренировок и в летний, и в зимний периоды. В будущем здесь будут готовиться к соревнованиям представители прыжков с трамплина на лыжах и лыжного двоеборья», - рассказали в Крайспорте.

Ранее на территории Николаевской сопки располагался комплекс трамплинов К-20, К-31, К-56, К-90, К-120 - его демонтировали в связи со строительством объектов Универсиады-2019.

Фото: instagram.com/skijumping_krasnoyarsk