27 апреля
Красноярск
погода +19 °C
74.72
 
€ 80.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Хоккейный «Сокол» формирует команду на следующий сезон

Главная Спорт
Красноярск
13:28 27 Апреля 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Руководство хоккейного «Сокола» начало формировать команду на следующий сезон. Как рассказали в клубе, костяк игроков составят хоккеисты, которые уже играли за «крылатых» в завершившемся сезоне. 

По словам генерального менеджера красноярского «Сокола» Андрея Никишова, пока некоторым спортсменам сделаны устные предложения. Контракты с ними будут подписаны позже. 

«Действительно, мы ведем устные переговоры с некоторыми хоккеистами и уже сделали некоторым из них квалификации. Прежде всего, Алексею Князеву, Егору Лебедеву, Илье Колганову, Никите Бурмаго, Денису Григоркевичу. Ведем переговоры с лидерами «Сокола» прошедшего сезона. Также у нас продолжаются контракты с Антоном Вилковым, Антоном Савельевым, Сергеем Чеховым и Александром Васильевым», - отметили в клубе. 

Добавим, что сейчас «Сокол», как и другие краевые спортсмены, вынуждены отменить тренировки и игры из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, тренеры проводят с подопечными онлайн-занятия в домашних условиях. 

Фото: ХК «Сокол»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярец Максим Уразов возглавил департамент при Минспорта РФ

Красноярец Максим Уразов возглавил департамент при Минспорта РФ

14 Апреля 2020 г.
Ранее он возглавлял Дирекцию Универсиады
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» меняет шведов

Хоккейный «Енисей» меняет шведов

4 Апреля 2020 г.
Двухлетний контракт подписан с Адамом Гилльямом
Новости Красноярска: Коронавирус срывает тренировки красноярских команд

Коронавирус срывает тренировки красноярских команд

28 Марта 2020 г.
Отменяются выезды и закрываются стадионы
Новости Красноярска: Регбийный «Красный Яр» отменил сборы в Крымске из-за коронавируса

Регбийный «Красный Яр» отменил сборы в Крымске из-за коронавируса

26 Марта 2020 г.
Дальнейшие тренировочные планы команды пока обсуждаются
Новости Красноярска: В Красноярске закрываются фитнес-клубы

В Красноярске закрываются фитнес-клубы

26 Марта 2020 г.
Доступ на краевые спортобъекты закрыт для профессиональных игроков
Новости Красноярска: Футбольный тренер из Красноярска проводит онлайн-тренировки во время карантина

Футбольный тренер из Красноярска проводит онлайн-тренировки во время карантина

24 Марта 2020 г.
Тренер рассказывает, как выполнять упражнения на площадке
Новости компаний
23/04
В отношении «двойника» «КрасКома» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства
22/04
СГК подключила к тепловым сетям два детских сада в микрорайоне Белые Росы
17/04
СФУ запускает курс лекций по гастрономии и гостеприимству онлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Отопление в домах Красноярска пока решили не отключать

Отопление в домах Красноярска пока решили не отключать

23 Апреля 2020 г.
В городе еще возможно похолодание
Новости Красноярска: Красноярцам предлагают работу во время самоизоляции

Красноярцам предлагают работу во время самоизоляции

24 Апреля 2020 г.
Представлены самые актуальные вакансии
Новости Красноярска: Врио главврача красноярского госпиталя выпала из окна

Врио главврача красноярского госпиталя выпала из окна

26 Апреля 2020 г.
По данному факту проводится проверка
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19