Хоккейный «Сокол» формирует команду на следующий сезон

Руководство хоккейного «Сокола» начало формировать команду на следующий сезон. Как рассказали в клубе, костяк игроков составят хоккеисты, которые уже играли за «крылатых» в завершившемся сезоне.

По словам генерального менеджера красноярского «Сокола» Андрея Никишова, пока некоторым спортсменам сделаны устные предложения. Контракты с ними будут подписаны позже.

«Действительно, мы ведем устные переговоры с некоторыми хоккеистами и уже сделали некоторым из них квалификации. Прежде всего, Алексею Князеву, Егору Лебедеву, Илье Колганову, Никите Бурмаго, Денису Григоркевичу. Ведем переговоры с лидерами «Сокола» прошедшего сезона. Также у нас продолжаются контракты с Антоном Вилковым, Антоном Савельевым, Сергеем Чеховым и Александром Васильевым», - отметили в клубе.

Добавим, что сейчас «Сокол», как и другие краевые спортсмены, вынуждены отменить тренировки и игры из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, тренеры проводят с подопечными онлайн-занятия в домашних условиях.

Фото: ХК «Сокол»