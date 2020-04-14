Красноярец Максим Уразов возглавил департамент при Минспорта РФ

Красноярец Максим Уразов, возглавлявший Дирекцию Универсиады-2019, перешел на работу в министерство спорта РФ. Руководитель ведомства Олег Матыцин подписал указ о назначении Уразова на должность директора департамента физической культуры и массового спорта.

Как рассказали в Крайспорте, основные задачи департамента - участие в проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, развитие спорта в регионах и взаимодействие с различными организациями.

Напомним, в 2005 году Максим Уразов возглавлял управление молодежной политики администрации Красноярска, с 2014 года перешел на работу в Дирекцию всемирных студенческих игр. В 2019-м году он получил должность генерального директора Российского студенческого спортивного союза (РССС). Вместе с этим Уразов руководил Дирекцией спортивных и социальных мероприятий и проектов в крае - спортивный чиновник занимался подготовкой к проведению первенства мира по керлингу среди юниоров и этапов Кубка мира по фристайлу.