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Красноярец Максим Уразов возглавил департамент при Минспорта РФ

Главная Спорт
Красноярск
10:41 14 Апреля 2020
общество, спорт, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярец Максим Уразов, возглавлявший Дирекцию Универсиады-2019, перешел на работу в министерство спорта РФ. Руководитель ведомства Олег Матыцин подписал указ о назначении Уразова на должность директора департамента физической культуры и массового спорта. 

Как рассказали в Крайспорте, основные задачи департамента - участие в проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, развитие спорта в регионах и взаимодействие с различными организациями. 

Напомним, в 2005 году Максим Уразов возглавлял управление молодежной политики администрации Красноярска, с 2014 года перешел на работу в Дирекцию всемирных студенческих игр. В 2019-м году он получил должность генерального директора Российского студенческого спортивного союза (РССС). Вместе с этим Уразов руководил Дирекцией спортивных и социальных мероприятий и проектов в крае - спортивный чиновник занимался подготовкой к проведению первенства мира по керлингу среди юниоров и этапов Кубка мира по фристайлу.

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