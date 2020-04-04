Хоккейный «Енисей» меняет шведов

Красноярский клуб по хоккею с мячом «Енисей» подписал контракт с шведским полузащитником Адамом Гилльямом. Срок его действия – два года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее хоккеист выступал за шведские клубы «Бруберг» (2009-2012 годы) и «Хаммарбю» (2013-2020 годы). За эти 12 сезонов он забил 224 мяча. В 2017 году полузащитник стал чемпионом мира. Именно он забил тогда решающий мяч в ворота сборной России в финале.

По данным сайта Федерации хоккея с мячом России, Адам Гилльям сменит в составе «Енисея» шведа Кристоффера Эдлунда. Тот возвращается на родину, где будет играть, по-видимому, за «Виллу».

В этом году сезон российской Суперлиги по хоккею с мячом так и не был завершен. «Енисей» уступил в полуфинале плей-офф московскому «Динамо».

Фото: сайт клуба по хоккею с мячом «Енисей»