Коронавирус срывает тренировки красноярских команд

Профессиональные спортивные клубы Красноярска меняют свои планы. Это связано с ограничительными мерами, вызванными распространением коронавируса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Клуб по хоккею с мячом «Енисей» объявил об отмене всех учебно-тренировочных мероприятиях на одноименном стадионе. Карантинный период продлится с 28 марта по 5 апреля.

Регбийный клуб «Красный Яр» отменил сбор команды в Крымске. На сайте клуба отмечается, что это решение было принято в последний момент по рекомендации Роспотребнадзора, краевых и городских властей. Другой красноярский регбийный клуб – «Енисей-СТМ» – также отменил выездной сбор. Олимпийская база «Юг. Спорт» в Краснодарском крае прекратила принимать команды.

«С 26 марта планировалось возобновить учебно-тренировочный процесс, но он был отменен в связи с принятыми 25 марта решениями органов региональной власти об ограничении посещения спортивных объектов. В план-график учебно-тренировочных занятий ФК «Енисей» внесены корректировки, согласно которым в период с 26 марта по 3 апреля все тренировки отменены», - говорится, в свою очередь, на сайте этого футбольного клуба.

В волейбольном же клубе «Енисей» вспоминают матчи остановленного сезона. На странице клуба в соцсети «ВКонтакте» началось голосование по выбору лучшего матча российской мужской Суперлиги из тех, что прошли в обновленном дворце спорта им. Ивана Ярыгина.

Болельщики хоккейного «Сокола» уже выбрали лучшего игрока команды прошедшего сезона. Им стал Алексей Князев.

Фото: страница МВК «Енисей» в соцсети «ВКонтакте»