Регбийный «Красный Яр» отменил сборы в Крымске из-за коронавируса

Регбийный «Красный Яр» в последний момент отменил учебно-тренировочные сборы в Крымске по рекомендации краевых властей и Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Красный Яр» должен был вылететь на юг России в составе 33 игроков 26 марта, перед началом регбийной Премьер-Лиги. В Крымске запланированы тест-матчи, которые также пришлось отменить.

Как в дальнейшем будут проходить тренировки регбистов, пока неизвестно. Накануне власти объявили, что все спортобъекты в Красноярске закрываются - исключение не сделали даже для профессиональных игроков.

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и на основании постановления главного санитарного врача по Красноярскому краю с 26 марта 2020 года доступ на краевые спортивные объекты закрыт абсолютно для всех посетителей, в том числе для игроков профессиональных спортивных клубов по командным видам спорта и всех остальных спортсменов без исключения», - пояснили в правительстве.

Напомним, все красноярские спортивные клубы временно отказались от тренировок. Из-за коронавируса перенесены или отменены все соревнования.

Фото: «Красный Яр»