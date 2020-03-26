В Красноярске закрываются фитнес-клубы

Красноярские фитнес-клубы приостанавливают работу. По рекомендации главного санитарного врача залы закрыли крупные центры: «Экселент», «Гараж», «Да Винчи». Посетителям обещают на время вынужденного карантина «заморозить» абонементы.

Кроме того, с четверга, 26 марта, закрыт доступ на краевые спортобъекты. Теперь попасть на стадионы и в комплексы не смогут даже профессиональные спортсмены, в том числе игроки профессиональных клубов.

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и на основании постановления главного санитарного врача по Красноярскому краю с 26 марта 2020 года доступ на краевые спортивные объекты закрыт абсолютно для всех посетителей», - пояснили в пресс-службе Минспорта.

Ранее тренировки приостановили спортивные школы. Тренеры прорабатывают планы дистанционных занятий, чтобы воспитанники могли сохранить форму даже во время вынужденного карантина.