26 марта
Красноярск
погода -5 °C
77.79
 
€ 84.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске закрываются фитнес-клубы

Главная Спорт
Красноярск
09:15 26 Марта 2020
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярские фитнес-клубы приостанавливают работу. По рекомендации главного санитарного врача залы закрыли крупные центры: «Экселент», «Гараж», «Да Винчи». Посетителям обещают на время вынужденного карантина «заморозить» абонементы.

Кроме того, с четверга, 26 марта, закрыт доступ на краевые спортобъекты. Теперь попасть на стадионы и в комплексы не смогут даже профессиональные спортсмены, в том числе игроки профессиональных клубов.

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и на основании постановления главного санитарного врача по Красноярскому краю с 26 марта 2020 года доступ на краевые спортивные объекты закрыт абсолютно для всех посетителей», - пояснили в пресс-службе Минспорта.

Ранее тренировки приостановили спортивные школы. Тренеры прорабатывают планы дистанционных занятий, чтобы воспитанники могли сохранить форму даже во время вынужденного карантина.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Футбольный тренер из Красноярска проводит онлайн-тренировки во время карантина

Футбольный тренер из Красноярска проводит онлайн-тренировки во время карантина

24 Марта 2020 г.
Тренер рассказывает, как выполнять упражнения на площадке
Новости Красноярска: Красноярские спортшколы перейдут на удаленные тренировки из-за коронавируса

Красноярские спортшколы перейдут на удаленные тренировки из-за коронавируса

24 Марта 2020 г.
Принимать детей в секции нельзя
Новости Красноярска: Последняя красноярская спортивная команда прекратила выступление из-за коронавируса

Последняя красноярская спортивная команда прекратила выступление из-за коронавируса

21 Марта 2020 г.
Речь о волейбольном «Енисее»
Новости Красноярска: Красноярский «Сокол» отменяет тренировки из-за коронавируса

Красноярский «Сокол» отменяет тренировки из-за коронавируса

20 Марта 2020 г.
Когда хоккеисты снова вернутся на лед, неизвестно
Новости Красноярска: Футбольный матч «Енисей»-«Торпедо» переносят из-за коронавируса

Футбольный матч «Енисей»-«Торпедо» переносят из-за коронавируса

18 Марта 2020 г.
Олимп-Первенство ФНЛ приостановлено
Новости Красноярска: Уличные катки в Красноярске прекращают работу

Уличные катки в Красноярске прекращают работу

17 Марта 2020 г.
Уже закрыты 90 площадок во дворах
Новости компаний
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
23/03
Проверено: пить можно
23/03
СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
20/03
Автопарк Красноярского цементного завода пополнился новым самосвалом «Вольво»
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае могут ужесточить карантин из-за коронавируса

В Красноярском крае могут ужесточить карантин из-за коронавируса

23 Марта 2020 г.
Людей старшего поколения просят соблюдать самоизоляцию
Новости Красноярска: В Красноярске ищут свидетелей смертельного ДТП на Котельникова

В Красноярске ищут свидетелей смертельного ДТП на Котельникова

23 Марта 2020 г.
Водитель сбил мужчину и скрылся
Новости Красноярска: Автобусы в Красноярске сокращают режим работы из-за коронавируса

Автобусы в Красноярске сокращают режим работы из-за коронавируса

24 Марта 2020 г.
Пассажиропоток снизился
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19