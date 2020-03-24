Футбольный тренер из Красноярска проводит онлайн-тренировки во время карантина

Тренер спортшколы «Рассвет», двукратный чемпион России по футбольному фристайлу Борис Емельянов поддержал идею проводить занятия онлайн из-за коронавируса - в своем аккаунте в Instagram он запустил блок упражнений для всех желающих. Первая тренировка уже состоялась сегодня, 24 марта, рассказали в Красспорте.

Горожанам предлагают выйти на улицу - на ближайшую спортивную площадку с резиновым покрытием или искусственной травой. Затем нужно подключиться к прямому эфиру Бориса Емельянова и повторять за ним все упражнения. Занятия длятся около часа.

«Тренер в прямом эфире рассказывает и показывает, как выполнять упражнения. В режиме реального времени участники тренировки могут повторять действия красноярца и задавать интересующие вопросы в чате», - объяснили принцип в Красспорте.

После физической нагрузки всем спортсменам стоит помыть или продезинфицировать руки. Выполнять упражнения лучше в одиночестве.

Напомним, с сегодняшнего дня красноярские спортучреждения приостановили занятия. Горожанам рекомендуют не посещать бассейны, стадионы и залы.

Фото: Красспорт