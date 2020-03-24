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Футбольный тренер из Красноярска проводит онлайн-тренировки во время карантина

Главная Спорт
Красноярск
16:00 24 Марта 2020
спорт, красноярск, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
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Тренер спортшколы «Рассвет», двукратный чемпион России по футбольному фристайлу Борис Емельянов поддержал идею проводить занятия онлайн из-за коронавируса - в своем аккаунте в Instagram он запустил блок упражнений для всех желающих. Первая тренировка уже состоялась сегодня, 24 марта, рассказали в Красспорте.  

Горожанам предлагают выйти на улицу - на ближайшую спортивную площадку с резиновым покрытием или искусственной травой. Затем нужно подключиться к прямому эфиру Бориса Емельянова и повторять за ним все упражнения. Занятия длятся около часа. 

«Тренер в прямом эфире рассказывает и показывает, как выполнять упражнения. В режиме реального  времени участники тренировки могут повторять действия красноярца и задавать интересующие вопросы в чате», - объяснили принцип в Красспорте. 

После физической нагрузки всем спортсменам стоит помыть или продезинфицировать руки. Выполнять упражнения лучше в одиночестве. 

Футбольный тренер из Красноярска проводит онлайн-тренировки во время карантина

Напомним, с сегодняшнего дня красноярские спортучреждения приостановили занятия. Горожанам рекомендуют не посещать бассейны, стадионы и залы. 

Фото: Красспорт

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