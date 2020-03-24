Красноярские спортшколы перейдут на удаленные тренировки из-за коронавируса

С сегодняшнего дня красноярские спортивные учреждения приостановили занятия. Горожанам рекомендуют не посещать бассейны, стадионы и залы из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в мэрии.

Спортшколам советуют проработать дистанционные тренировки, чтобы воспитанники не теряли форму во время карантина. Руководителей также просят остановить прием посетителей «до особого разрешения».

До 24 марта занятия в школах проводились в группах не более 30 человек, однако даже такие тренировки сегодня прекращены в «Академии биатлона», кластере «Сопка» и других аренах Красноярска.

Напомним, ранее губернатор края Александр Усс пообещал ужесточить карантин из-за неблагоприятной обстановки - в регионе зарегистрировано шесть заболевших.