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Красноярские спортшколы перейдут на удаленные тренировки из-за коронавируса

Главная Спорт
Красноярск
11:48 24 Марта 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С сегодняшнего дня красноярские спортивные учреждения приостановили занятия. Горожанам рекомендуют не посещать бассейны, стадионы и залы из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в мэрии. 

Спортшколам советуют проработать дистанционные тренировки, чтобы воспитанники не теряли форму во время карантина. Руководителей также просят остановить прием посетителей «до особого разрешения». 

До 24 марта занятия в школах проводились в группах не более 30 человек, однако даже такие тренировки сегодня прекращены в «Академии биатлона», кластере «Сопка» и других аренах Красноярска. 

Напомним, ранее губернатор края Александр Усс пообещал ужесточить карантин из-за неблагоприятной обстановки - в регионе зарегистрировано шесть заболевших. 

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